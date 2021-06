Continúa la investigación por el femicidio de Pilar Riesco. Quien era su pareja, Patricio Reynoso, fue finalmente detenido por presunto autor del crimen, tras permanecer prófugo durante más de dos meses. Reynoso fue indagado y reiteró su inocencia e insiste con que se trató de un suicidio.

Reynoso está acusado de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género" de Riesco. Se lo acusa de haber golpeado y tirado del balcón a la joven. “Ese domingo me llamó el novio y me dijo ‘Amiga, Pilar se tiró del balcón’. No me hablaba, solo repetía que Pilar se había tirado [...] Yo no le creí. Por suerte, su mamá Adriana se cargó la causa al hombro y la estudió ella. Si no fuera por ella, la causa no habría avanzado”, dice su amiga Lara Sol Roncallo. Por su parte, otra amiga, Agustina Poggi Vilas, dijo: “Nos duele que el femicida esté suelto. La Justicia no actuó como tenía que actuar. ¿Por qué se tuvo que encargar la madre en lugar de hacer el duelo como corresponde?”.

"En dos ocasiones me dijo que Patricio le había pegado y le dejó marcas. Para otras chicas que estén pasando por algo parecido, hay que denunciar. Porque queda un registro", dijo Roncallo.El dolor detrás del femicidio de Pilar Riesco

