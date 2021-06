La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), nacida en 2013 con un fuerte compromiso hacia la comunidad, la educación y el desarrollo profesional, realizará una actividad inédita junto a Octubre TV, la plataforma de contenidos audiovisuales del Grupo Octubre: coordinarán el flamante Festival Nacional de Universidades del Sur Ficsur, en octubre de 2021. Por eso, abrieron la convocatoria destinada a estudiantes, ex estudiantes y graduados de universidades públicas y privadas de todo el país, escuelas de cine y también de los centros de formación profesional de sindicatos para que presenten cortometrajes, que luego de una selección de un jurado integrado por personalidades del cine, competirán en diversas secciones de la muestra.

"Ficsur nació en 2017, y empezó en UMET, con la inauguración de Sonia Braga. Después fue al Sur, luego tomó una forma online. Y desde 2018 hicimos Ficsur online con mucho éxito, con muchísimo público, incluso antes de la pandemia, y luego pandemia mediante, sumamos muchos festivales que hemos incorporado a la pantalla de Octubre TV. Con el nuevo cargo que tengo el honor de ocupar, el de coordinadora de Artes Audiovisuales de una universidad, y su rectora, Cecilia Cross, a quien le importa cómo miramos el mundo, nos pareció a las dos que es una muy buena oportunidad para armar un festival de universidades del sur, que es algo inédito", señala la cineasta Paula de Luque, también directora de Octubre TV. "Ambas tenemos una ideología de la inclusión: incluir a los jóvenes y sus miradas múltiples tanto en ficción como en documental, animación o cine experimental", agrega De Luque. Es un festival que apunta "a crear un diálogo presente y a futuro entre las universidades de Argentina, América latina y por qué no del mundo", plantea la coordinadora.

"Para la UMET es una enorme oportunidad. La Unidad de Artes Audiovisuales genera todo el tiempo este tipo de oportunidades que nos permiten desarrollar un enorme aprendizaje institucional", señala Cecilia Cross, rectora de la UMET. "Las universidades tenemos que renovar nuestros modos de comunicarnos con el resto de la comunidad porque, a veces, incurrimos en modalidades que son muy estereotipadas o muy rígidas. Me pareció muy buena esta idea que acercó Paula, y muy interesante porque uno de los problemas de la pandemia es el aislamiento. Y el cine es un modo de comunicación muy poderoso. Entonces, genera la posibilidad de que realizadores jóvenes puedan tener pantalla para sus producciones, para sus cortos, que puedan encontrarse entre sí y que puedan generar esa dinámica tan importante en todo proceso creativo y formativo. El festival es, a la vez, una instancia de comunicación muy fuerte de UMET y de Octubre TV con la comunidad. Pero fundamentalmente con la instancia pedagógica para todas aquellas personas que hoy a lo largo y a lo ancho del país se están formando para convertirse en realizadores audiovisuales", agrega Cross.

La rectora señala que UMET está tomando el desafío de "poder abrir canales de expresión y de comunicación entre los procesos formativos y los procesos de trabajo". Cross subraya que la universidad que dirige tiene una carrea de Comunicación y una carrera de contenidos audiovisuales, pero "también interpreta que el lenguaje audiovisual es el lenguaje del futuro". En ese sentido, "cumplen, por un lado, la función de constituir una instancia formativa, como el festival y, a su vez, la posibilidad de seguir desarrollando el lenguaje audiovisual como herramienta de comunicación, más allá de lo específicamente formativo para quienes han elegido ese camino", explica la rectora.

De Luque coincide y agrega: "Siempre digo que el cine une y es así. Cuando uno va a una sala de cine, va con un montón de desconocidos a ver algo que sabe que es una ficción. Así y todo hay un acuerdo tácito, colectivo de gente desconocida que está compartiendo un mismo momento, emociones diferentes, una misma historia y se produce ahí una conexión que es el resultado de una operación intelectual y cultural". La directora de Juan y Eva adhiere a las palabras de Cross que uno de los grandes problemas de la pandemia es el aislamiento y que "el cine une".

Además, el festival va a tener también charlas y posibilidades de intercambios entre los alumnos, los estudiantes de una universidad con otra, entre los docentes de distintas universidades, y a su vez, entre los docentes de una universidad con alumnos de otra universidad y escuelas. "También van a intervenir instancias formativas de sindicatos. La convocatoria está abierta a todos los realzadores y realizadoras que tengan un cortometraje de hasta 30 minutos de duración, tanto de ficción como documental, animación y experimental", explica De Luque, quien anticipa que el nuevo Ficsur va a tener diferentes secciones. "Hay lugar para todo el mundo, para cientos de cortometrajes", anticipa. Las organizadoras también invitan a todos los docentes de las universidades del país a que envíen sus cortos porque "es muy importante para los alumnos que los docentes acompañen", expresa De Luque. La convocatoria no es exclusiva para carreras de audiovisuales. Puede presentarse alguien que curse Ingeniería y que tenga un corto. Se puede presentar explicando en el mail a qué carrera pertenecen o pertenecieron. Alguien que ya egresó y tiene un corto de hace unos años y puede enviarlo, de la misma manera que en la convocatoria están incluidos aquellos que no pudieron terminar sus estudios universitarios.

"El festival está destinado también a otras instancias no universitarias de formación", complementa Cross. "Hay muchos sindicatos que tienen Centros de formación profesional, que promueven la realización audiovisual. Nosotros no distinguimos a priori ni establecemos jerarquías entre los distintos trayectos formativos porque nos parece que cada uno elige el camino que mejor le conviene. Y también, en muchos casos, elige el camino que tiene a mano. Entonces, a nosotras nos parece importante que una pueda dar crédito a la institución que le dio las herramientas para generar los recorridos pero no establecemos ningún tipo de discriminación a ningún trayecto formativo que una persona haya atravesado", explica la rectora.

Cross también destaca que puede ser que haya personas que por ahí lean esta nota y digan “Yo estudié en dos escuelas distintas y no sé a qué escuela mencionar". "Bueno, cada quien sabe a cuál de las instituciones por las que pasó le quiere dar el crédito por ese proceso de formación. Y algo que me parece muy importante subrayar es que el festival es un espacio de expresión. Tiene su dinámica de selección, por supuesto, de competencia porque son las reglas de juego, pero lo que más nos importa es poder generar un espacio de expresión y de comunicación. Por eso que nadie se inhiba ni se autoexcluya de antemano de participar en esta propuesta", concluye la rectora de la UMET.

Las personas interesadas deberán enviar su material a [email protected] hasta el 15 de julio. Los cortos presentados deben ser subidos a Vimeo e incluir: nombre del director o directora, duración (no más de 30 minutos), universidad o escuela a la que pertenece o perteneció cada realizador/a. El festival será transmitido en exclusiva por Octubre TV.