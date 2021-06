La mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, concluyó este mediodía sin acuerdo entre las partes, por lo cual el mandatario demandará ante la justicia civil por "difamaciones" a la exministra de Seguridad, quien afirmó en los medios que el Gobierno nacional había buscado obtener supuestos retornos para conseguir la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.



El esperado resultado de la mediación fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien acompañó al Presidente en la audiencia, aunque recordó que no se pueden transmitir detalles del encuentro virtual porque tienen carácter confidencial.

Por qué se hizo la demanda

El Presidente había anunciado que demandaría judicialmente a Bullrich luego de que el laboratorio Pfizer la desmintiera por haber acusado al exministro de Salud de buscar "retornos", en alusión a coimas, sin que lo ignorara el Jefe de estado, para la compra de vacunas contra el coronavirus.

"La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad", escribió en Twitter el Presidente acerca de las expresiones de Bullrich, y además manifestó: "Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento".

En ese sentido expresó: "Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República".

"En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad", continuó.

Y anunció que "por esos motivos, he instruido a mis abogados que inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida".

La exministra de Seguridad macrista había afirmado en declaraciones periodísticas: "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba".

El Ministerio de Salud también

También el Ministerio de Salud denunció a la titular del PRO, por afirmar en una entrevista televisiva que el Gobierno le pidió "retornos" a la empresa farmacéutica Pfizer para comprar su vacuna contra el coronavirus, al considerar que esos dichos "pueden atentar contra la confianza de la población y podrían impactar en las negociaciones en curso".



La presentación fue formalizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación encabezado por Carla Vizzotti, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza María Servini.



La denuncia presentada por Tizio solicita que "se investiguen las declaraciones porque puede configurarse un delito ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña" así cómo "en las negociaciones en curso".

Noticia en desarrollo.