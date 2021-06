La interna no para. Y Horacio Rodríguez Larreta, tampoco. El jefe de Gobierno hizo su segunda incursión en la semana al conurbano y orquestó la segunda foto en respaldo a su candidato bonaerense: Diego Santilli. Contra los deseos de dos Macri (Mauricio y Jorge), un grupo de intendentes y dirigentes del PRO, en su mayoría de La Territorial, le dieron su respaldo al vicejefe porteño para que cruce la General Paz. En Vicente López tomaron nota de los mandatarios que lo están abandonando luego de haber conformado el Grupo Dorrego para apoyar a Larreta. También señalaron que buena parte de los que figuran "son empleados de Larreta en el Gobierno porteño". Desde el radicalismo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, los gastó a todos por igual: "No hay que cortarse las venas porque haya una crisis de liderazgo dentro del PRO".



Tras la cumbre de Juntos por el Cambio que se centró en la provincia de Buenos Aires, las acciones para instalar a los candidatos antes del cierre de listas no cesan. Larreta tuvo ya un encuentro con intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires en Olavarría el viernes pasado y otra reunión con intendentes del conurbano (menos Jorge Macri) este lunes. Con esta, ya son tres las fotos de encuentros para posicionar a Santilli. Y en este caso, quienes participaron le dieron su respaldo directo.



La cita fue en Tres de Febrero, y el anfitrión fue el intendente Diego Valenzuela. Además de él, estuvieron el de Lanús, Néstor Grindetti (quien viene intentando acercar posiciones con todas las partes); el de La Plata, Julio Garro; además de dos ex intendentes como el de Morón, Ramiro Tagliaferro; el de Quilmes, Martiniano Molina; y el de Pilar, Nicolás Ducoté. Con esto, buscaron mostrar que la mayoría del PRO bonaerense respalda a Santilli y mandarle un mensaje a Jorge Macri.

Además, hubo referentes de La Territorial, una agrupación que tienen entre sus miembros a partidarios de María Eugenia Vidal y otros "sin tierra" (es decir, que no gobiernan en sus distritos). Estaban, entre otros, Alex Campbell, Lucas Delfino, Santiago López Medrano, Segundo Cernadas y Alejandro Finocchiaro, que además de ex ministro de Educación es dirigente de La Matanza.



En la reunión, Larreta dijo: “Acá estamos por un proyecto para ganar. Era imposible en su momento ganar la provincia y lo hicimos. Lo podemos revertir ayudándonos unos a otros. Estamos para ayudarlos”. Larreta insistió sobre la necesidad de sumar aliados, como José Luis Espert: “Tenemos que terminar con la grieta y ampliar nuestro espacio para una coalición más amplia. Si no sumamos, volvemos a perder”.

En el entorno de Jorge Macri minizaron el peso del encuentro. "Es una foto más. Encima, de una agrupación donde casi todos son empleados el Gobierno de la Ciudad", acotaron. "¿Quién gobierna la Ciudad si Larreta y Santilli se la pasan de reuniones políticas en el Conurbano?", se preguntaron, no sin mordacida. Y sumaron un dato de la foto: "Se la tomaron en un campo de golf. Tienen menos conurbano estos muchachos...".



En Vicente López tomaron nota de que hay dirigentes del Grupo Dorrego que hoy ya se muestran decididamente con Santilli, como Grindetti, Valenzuela o Garro. Se empezaron a alejar de Jorge Macri luego de que le cayera de sorpresa en Olavarría a Larreta en uno de los encuentros y le dijera unas cuantas cosas en la cara. La que trascendió fue: "Para ser muy claro: no hay ninguna encuesta -y vos lo sabes- que muestren que Diego es mejor candidato que yo y para mí soy mejor candidato que él. Forzar una PASO del mismo espacio es obligar a que todos los intendentes la sufran”.

A las disputas dentro del PRO se le suma la competecia de otros aliados. Los radicales están entusiasmados con la posibilidad de que Facundo Manes le de una candidatura competitiva. Luego de decir que había que terminar con "la novela del PRO", Morales volvió a la carga: "No hay que cortarse las venas porque haya una crisis de liderazgo dentro del PRO", planteó. Y destacó que "no se va a quebrar Juntos por el Cambio, al contrario se fortalecerá”. Morales blanqueó que no solo quieren competir con Manes, sino que también verían con buenos ojos que Martín Lousteau irrumpa en la interna porteña, que hasta ahora podría enfrentar a Patricia Bullrich y a Vidal. Morales sueña con una candidatura a presidente en 2023 con Manes como su candidato a gobernador bonaerense y Lousteau como su candidato a jefe de Gobierno.



En la línea de calmar los ánimos, también habló el senador Humberto Schiavoni, quien durante muchos años fue el presidente del PRO. "Si no hay consenso, se van a dirimir en las PASO, hay que desdramatizar el tema de las candidaturas", indicó. Schiavoni recordó algunas de las reglas que pusieron en el encuentro como que "que ninguno de los partidos fundadores puede ir por afuera de la coalición y ante la desobediencia de un distrito se lo va a intervenir". También comenzaron a discutir el piso que deberá alcanzar una lista que compita en las PASO para poder meter candidatos en la boleta definitiva. Esto es particularmente sensible a la hora de poder sumar aliados como Espert o Ricardo López Murphy. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pretenden un piso de 10 puntos, pero Jorge Macri imagina uno más alto, de hasta el doble. Será algo que tendrán que definir de acá al 24 de julio, cuando se cierran las listas.