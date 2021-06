“Un cuento es una historia contada de la única manera posible”, dijo Abelardo Castillo, escritor y cuentista fuera de serie, que murió hace cuatro años. En homenaje al autor de Las otras puertas, Las panteras y el templo y La maquinaria de la noche, entre otros libros de relatos, la revista digital Be Cult, creada hace un año por Claribel Terré Morell, Antonio Birabent y Esteban De Gori, lanza el Premio Internacional de Cuento Abelardo Castillo, con un primer premio dotado de 150.000 pesos, y un jurado integrado por el cubano Leonardo Padura, el argentino Sebastián Basualdo y la cubana residente en Buenos Aires Terré Morell, directora de la revista.

En un país con una tradición notable en el terreno del cuento (bastaría mencionar a Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Julio Cortázar y Hebe Uhart), los premios literarios no abundan. Este nuevo concurso también otorgará un segundo premio, de 80 mil pesos, y un tercer premio, de 50 mil pesos. “Un concurso literario siempre es movilizar letras y preguntas; en parte eso también es una revista. Y Be Cult como revista de cultura nació y cumplió su primer año en medio de la crisis provocada por la pandemia que impactó en las certezas de todos, en las vidas sociales y culturales, proponiendo momentos límites y puntos ciegos”, plantea Terré Morell a Página/12.

“La iniciativa del concurso se inscribe en la búsqueda por resituar la palabra y la escritura. Una tarea literaria en medio de una inmensa distracción colectiva, donde buena parte de la atención está puesta en quienes dividen, rechazan y confrontan. Pero, donde también hay una necesidad de compartir ideas con respeto, buscar soluciones y aferrarse a certezas; todo lo que la literatura puede dar”, agrega la directora de la revista, periodista y escritora cubana. El reconocimiento a Castillo va más allá del lanzamiento del concurso. Hay un grupo Homenaje que se creó a partir de la convocatoria del premio, que cuenta con el apoyo de la escritora Sylvia Iparraguirre, que se encargará de organizar una maratón de lecturas de cuentos de Castillo en más de quince países.

Terré Morell recuerda una definición de Castillo (1935-2017) sobre el cuento: “algo está sucediendo y algo va a suceder, eso es un cuento”. “En Cuba, mi país de nacimiento, casi siempre cuando alguien te va a contar algo te dice: Te voy hacer un cuento… La mayoría de las veces lo que escuchas es genial y en medio de la narración de hechos cotidianos, de algo que le acaba de pasar; puede que esa misma persona, que no tiene nada que ver con el mundo de las letras, te diga: Esto es literatura. Y lo es. Después viene quién puede escribirlo y quién no y cómo”, explica la directora de Be Cult.

“Soy una lectora que lee mucho –confiesa Terré Morell-. Si me gusta un autor trato de leer todo lo que pueda de su obra. Tengo la costumbre de intercalar generaciones de escritores. Ahora estoy leyendo escritoras argentinas que también son amigas, Luisa Valenzuela, Reina Roffé, Alina Diaconú, Silvia Plager, Ana María Shua. También disfruto ir a las librerías y buscar por editoriales. Suelo encontrar en las nuevas editoriales excelentes obras de escritores que no son muy conocidos, algunos que publican su primer libro. Con toda esa información estamos trabajando para presentar una nueva sección en Be Cult”. Una de las secciones más leídas de la revista es Leer, donde se difunde la obra de escritoras y escritores, a través de la publicación de cuentos.

El entusiasmo de Terré Morell se vuelve más contagioso cuando habla de Castillo, fundador y director de tres revistas literarias que marcaron un hito en la literatura argentina: El grillo de papel, El escarabajo de oro y El Ornitorrinco. “Toda su obra es diferente, toda su obra es buena. Acabo de terminar la relectura de El que tiene sed. Sus diarios son de una lectura diría que deliciosa, actual, inteligente, fina, divertida…y muchos otros calificativos. Cuando me preguntan por un escritor argentino que hay que leer, sin dudas respondo Abelardo Castillo”, subraya la escritora y periodista cubana. “Castillo es uno de los escritores que leo y vuelvo a leer. Ese tipo de escritor que nunca te defrauda. Tengo muchos amigos que pasaron por sus talleres, el propio Sebastián Basualdo, que forma parte del jurado, y Fernanda García Curten, que está en el comité de selección”, agrega la directora de Be Cult.

“Un año intenso”, es la frase que acuñaron Antonio Birabent, Esteban De Gori y Terré Morell para definir el año de vida de Be Cult, “una revista hecha a pulmón, con mucho esfuerzo”, reconoce su directora. “Aunque lleva la marca de la pandemia, no se deja atrapar rápidamente por miradas que establecen divisiones. Decidimos hacer el esfuerzo por presentar una revista atenta al pulso de la cultura sin meternos al ruedo de posicionamientos binarios o estáticos. Sentimos que las trayectorias culturales, las diversas intervenciones artísticas y las sensibilidades estéticas no pueden sujetarse a prejuicios y polarizaciones interpretativas de coyuntura. Ese intento lo empobrece”, reflexiona Terré Morell. “Nos interesa promover y publicar notas que no pierdan conexión con lo real ni con el trabajo que supone la escritura. Nos gusta mucho esa idea de revista como un juego de entradas y salidas. Be Cult como ciudad puerto donde se encuentran textos, cuentos, ensayos y reflexiones. Donde no solo se priorizan los textos sino también las imágenes. Donde siempre se está sujeto a mareas, relecturas, idas y vueltas. Creo que eso es lo que posibilita que tengamos tantos lectores en tantas partes del mundo”.