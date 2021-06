"Torpes del mundo, uníos”, parece haber sido la consigna que la semana pasada convocó a varios aficionados al deporte que demostraron ser, además, grandes profesionales de la torpeza. Comenzaba la Copa América y nos enteramos que una familia de colombianos -los Calderón- viajó alegremente a Brasil para alentar a su selección, sin averiguar previamente que el presente torneo continental era a puertas cerradas. ¡No te la puedo creer! ¿Se tomaron el tiempo para sacar pasajes en avión y reservaron el hotel sin chequear ese “pequeñísimo” detalle? No, si no son más torpes las 24 horas sólo porque duermen 8. Esta gente es capaz de pasar 5 ó 6 horas girando adentro de una puerta giratoria intentando encontrar la cerradura. Si les decís a los Calderón que vayan a la cancha de Los Andes seguro sacan pasaje para ir a la Cordillera.

Y como para comprobar que la torpeza no es únicamente sudaca, en el Continente de la Tercera Edad –nuevo eufemismo para nombrar a Europa- la torpeza tuvo acento francés.

Con motivo de la Eurocopa, Francia debía jugar contra Hungría. Entonces seis fanáticos de Les Bleus se dijeron en un café del conurbano parisino: “Garçons, ¿qué tal si vamos a ver a la Selección?”. “Oui” dijeron al unísono los demás” y mandaron a Jean Pierre a comprar las entradas. Todo estaba genial, los seis sonreían más que la Gioconda en el Lourvre, pero… ¿qué pasó? ¿Que s'est-il passé? Pasó que los 6 franchutes volaron a Bucarest (Rumania) en lugar de Budapest (Hungría), sede del partido. ¡Y ninguno de ellos se dio cuenta! Ey, muchachos, ¿qué tal si entrenamos las neuronas de vez en cuando? Son del país de pensadores como Sartre, Descartes, Foucault, Montesquieu, Simone de Beauvoir y hasta el del “Pensador” de Rodin…¿Y a ninguno se les cruzó la idea de, al menos, googlear que Bucarest es capital de Rumania y que nada tiene que ver con Budapest? ¿Cómo se dice “Papelón” en francés? Si la final la juegan en la ciudad alemana de Hamburgo asegúrense antes de no sacar el pasaje a Edimburgo, Escocia. ¿Saben que Cristiano juega en Portugal y no en una iglesia? Esperemos que nuestro DT Scaloni no incurra en una torpeza similar y en vez de mandar al arco al Dibu Martínez lo mande a Lisandro Martínez o a Lautaro Martínez.

Y de la torpeza pasamos a la “tourpeza”, que no es otra que la que aconteció hace un par de días en el “Tour de Francia”, una fanática alemana de campera amarilla se metió en la ruta con un cartel en sus manos, intentando tomarse una fotografía, justo cuando pasaba un pelotón de corredores a unos 50 km/h. Con dicha torpeza, la mujer, en busca de 15 segundos de fama mandó a 15 decenas de ciclistas al hospital. Y todo para mostrar un cartelito hecho de cartón con la frase “¡Vamos abuela y abuelo!” en alemán y francés. ¡Señora! Si le quería mandar un mensaje a los nonos, ¿no era mejor llamarlos por teléfono?

Yo soy un poco torpe, lo reconozco. Estuve casi tres años sin saber cómo usar el lavarropas… hasta que probé con enchufarlo. Me pierdo en las calles, doy una vuelta manzana y aparezco a 13 cuadras. En casa todavía confundo el baño con la cocina, la otra vez lavé la lechuga en el inodoro. Y para bailar soy la torpeza andando. En vez de ritmo tengo convulsiones. Lo admito. Pero usted, señora aficionada de campera amarilla... usted me gana.