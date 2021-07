Luego de realizar un operativo conjunto de control sobre el aislamiento de quienes regresan del exterior con la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, Santa Fe refuerza los controles "domicilio por domicilio", todos los días. Carignano recordó que está en vigencia hasta el 9 de julio el cupo de ingreso de 600 personas por día al país, ante la pandemia de covid-19. Según indicó, del total de quienes viajaron fuera del país en las últimas semanas, un 5% (poco más de 2300) son santafesinos. Por su parte, la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria González del Pino, planteó: “Seguimos apelando a la responsabilidad individual". Además, recordó que un incumplimiento de la cuarentena a las personas recién llegadas desde el exterior constituye una cuestión penal.

En conferencia de prensa, Carignano detalló: "Recordemos que quienes llegan del exterior tienen que estar siete días en aislamiento, en sus domicilios, y al séptimo día hacerse un PCR antes de salir. La última decisión que firmó el jefe de Gabinete implementa un cupo de 600 personas para que puedan ingresar al país, diariamente. La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que está en contacto con las aerolíneas implementó que sean tres vuelos diarios".

La funcionaria nacional agregó: "No podemos hablar de varados porque no estamos en la misma situación de marzo del año pasado, donde nos tomó de imprevisto la pandemia. Hoy Argentina tiene conectividad y está operando. Por ende, las personas que estuvieron saliendo firmaron una declaración jurada que aceptaba las condiciones que el estado nacional le impondría a su regreso y aceptaba condiones o costos que pidiera generarle, económicos, jurídicos y sanitarios. Este es un cupo que dura hasta el 9 de julio y se va a rever; estamos esperando las decisiones de las provincias, cómo van a hacer para implementar mayores controles, porque no es un tema de estar en contra de los que viajan. El problema no es Miami, Cancún ni España, el problema es la pandemia, no las decisiones que tomamos", dijo. Y aclaró: "No vamos a poner aviones especiales, porque no son repatriados. Tendrán que ponerse en contacto con las aerolíneas para reprogramar los vuelos (si se da el caso) y que le den cupo para volver".

La funcionaria agregó que "comienzan a regir las nuevas medidas que van a tomar las provincias, donde seguiremos colaborando para poder detectar incumplimientos como los de semanas pasadas; pero las provincias van a empezar a implementar medidas que van a permitir que en los próximos días, quizás, podamos flexibilizar el cupo de 600 personas".

Al mismo tiempo, detalló que "el último mes salieron del país unos 45 mil argentinos, de los cuales el 61 por ciento marcó que se iban por turismo. En el caso de Santa Fe, tiene el 5 por ciento, es decir unos 2300, según estimamos. Se les va a exigir lo que diga la provincia, más allá de lo que pide el Estado nacional que es un PCR antes de subir al avión, un antígeno una vez que llegue a Ezeiza. Si dan positivo, quedarán en Buenos Aires. Si da negativo, vendrá a Santa Fe y se dispondrá qué deberán hacer".

Sobre las personas vacunadas, expresó: "Todos hemos visto ejemplos de inoculados con diferentes vacunas que se enferman igual. De hecho, la última persona que ingresó a la Argentina desde Miami se había vacunado y venía con la variante Delta”.

Sobre los controles, expresó: "Estamos haciendo muchos operativos y venimos trabajando en conjunto todas las políticas públicas desde el Ministerio del Interior por eso siempre que podamos hacer algo en conjunto estamos muy contentos porque hemos encontrado en la provincia de Santa Fe un gran aliado". Y sumó: "Estos controles de aislamiento colaboran a reducir la circulación de covid-19 y a retrasar la llegada de nuevas variantes. Entre el 13 y 25 de junio, la Dirección Nacional de Migraciones constató 1998 domicilios, de los cuales en más de un tercio no se encontraban las personas que debían estar. Vale destacar que entre una semana y la otra, hubo un descenso del 7% de incumplimientos", dijo.

En el caso de los controles en Santa Fe, se indicó que a quienes regresen del exterior se les controlará en sus domicilios, todos los días, a modo de refuerzo del operativo de control con Migraciones, Salud y Seguridad provincial. En cada caso se analizará si se constituye una cuestión penal, ante incumplimientos. "Hay que reforzar la responsabilidad individual y estrategias de cuidado. Que se entienda que es un riesgo que puede generar la imposibilidad de seguir manteniendo actividades productivas", dijo la funcionaria provincial.

Temprano, indicó en LT8 que esta semana se detectaron 7 casos positivos de covid 19 en viajeros que volvieron de Estados Unidos, en el PCR que se hace al séptimo día. “Tenemos un 45 por ciento de incumplimiento de la medida en la provincia. Los viajeros firman una declaración jurada donde consignan el domicilio donde van a realizar su cuarentena, pero cuando se hacen los controles, el 45 por ciento no está en su casa”, lamentó. Más tarde, dijo que los casos que dieron positivo, venían con PCR y test de antígenos negativos del día del viaje, en diferentes vuelos.

Centro de Migrantes y Refugiados

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, encabezó la inauguración de un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas junto al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en MItre al 1400. "Permitirá que las y los migrantes y refugiados reciban orientación y acompañamiento para la realización de trámites migratorios que faciliten su radicación. El espacio cuenta con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones, Acnur y el financiamiento de la Unión Europea", destacó.

"Históricamente, Rosario ha recibido a muchos migrantes en distintos momentos”, señaló el ministro de Gobierno Roberto Sukerman, y agregó: “Hay inmigraciones más recientes que necesitan protección. En ese sentido, no solamente abrimos los brazos, sino también lugares como estos para poder asistir. Nosotros no nos sentimos representados por políticas de persecución o de expulsión de personas que vienen de otros lugares. Tenemos absolutamente claro lo que tiene que ver con una Latinoamérica unida y con un mundo unido”.