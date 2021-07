El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, rechazó con firmeza la posibilidad de impulsar una reforma laboral y aclaró que el tema "no está en la agenda del gobierno". Además, salió al cruce de las críticas de la Unión Industrial Argentina, que cuestionó la prórroga hasta fin de año del decreto que prohíbe despidos sin causa en el sector formal.

En dialogó con La Mañana de AM750, Moroni rechazó el pedido de la Unión Industrial Argentina de terminar con la prohibición de despidos que el Ejecutivo extendió hasta fin de año. "La prohibición de despidos es una medida que mostró una eficacia enorme a favor de la sociedad", dijo el funcionario en una entrevista con Víctor Hugo Morales.

Según el ministro de Trabajo, "Argentina es el país que perdió menos empleos formales en toda Latinoamérica", y comparó que "incluso se perdieron menos trabajos que en Europa".

En ese sentido, Moroni expresó que el pedido de la UIA responde más a una posición política que a una necesidad real del sector industrial. "Yo hablo con muchos empresarios que reconocen que si hubieran despedido en el peor momento de la pandemia hoy no podrían estar trabajando", puntualizó.

Además, Moroni recordó que durante la pandemia el Estado asistió a las empresas para que pudieran seguir pagando los salarios. Con las medidas dispuestas, el ministro estimó que se salvaron entre 800 mil y un millón de puestos de trabajo desde la llegada del coronavirus al país.

Sin reforma laboral

El ministro indicó que no la reforma laboral no está en agenda del Gobierno y aclaró que no se trata de un "capricho", sino que "no hay demostración empírica de que las modificaciones laborales en ese sentido mejoren la situación del empleo".

Además, recordó que "la serie más grande de crecimiento del empleo en Argentina fue del 2006 al 2012 con estas mismas normas laborales".

Reabren las paritarias

Por otra parte, y tal como había anticipado, el ministro remarcó que durante 2021 se reabrirán las paritarias para lograr que el salario le gane a la inflación. Los dichos de Moroni llegan luego de varias semanas con negociaciones en las que los gremios cerraron acuerdos por encima del 40 por ciento.



"En caso de las negociaciones que quedaron por debajo de la inflación se reabrirá las paritarias para reajustar los salarios", indicó Moroni.

Además confirmó que habrá una revisión del salario mínimo antes de fin de año. "Es la primera vez que se hace una revisión antes de la finalización de su vigencia que es anual", expresó Moroni. "La decisión de incrementar el salario está tomada", adelantó.

Cupo laboral trans

En la entrevista, el ministro de Trabajo destacó que el Congreso convirtiera en ley el Cupo Laboral Travesti Trans.

"Las áreas del Gobierno ya lo están implementando y en particular en el ministerio de Trabajo estamos muy bien con el cumplimiento de la ley. Hemos Incorporado personas trans en nuestras agencias territoriales. Es un excelente medida y la estamos cumpliendo", expresó.