"Dicen que viajando se fortalece el corazón", podría ser el estribillo que sintetiza la reunión de los encargados de la cartera de turismo del NOA, donde se firmó el Estatuto del Ente Norte Turismo. Un instrumento que fortalece la política turística de la región.



Con la implementación del nuevo estatuto, el NOA se convierte en la segunda región del país que formaliza la actividad turística en un ente común. Solo la Patagonia contaba con esta herramienta de difusión y desarrollo de políticas públicas para turismo.

El primer paso se dio el mes pasado, con la firma en Tucumán del acuerdo de libre circulación entre las provincias del NOA para la temporada de invierno, el cual entró en vigencia a partir de ayer 1 de julio. Los residentes de las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, podrán circular por el NOA con solo la declaración jurada y el permiso nacional de circulación; aunque cada municipio, dependiendo de la situación epidemiológica, habilitará o no la actividad.

En este sentido, hay provincias como Catamarca que recién abrirá sus puertas al turismo el 9 de julio. Sin embargo, se afirmó que más allá de la situación epidemiológica, las provincias se comprometen a garantizar la circulación por su territorio.

Turismo en pandemia

En un hotel del centro de la ciudad de La Rioja, donde se llevó a cabo la firma del Estatuto, Catamarca 12/ conversó con algunos de los encargados de las carteras turísticas del NOA.

Gustavo Luna, actual presidente del Ente, y ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, expresó: “Comenzamos a dar este primer paso de una importante marcha hacia la consolidación de toda la región. La marca Norte la van a ver crecer. Poder tomar esta decisión de apertura de las vacaciones de invierno es importante, y según vaya avanzando la campaña de vacunación, esperamos que para septiembre, octubre, podamos dar los anuncios más importante que tiene la región para la temporada de verano”, afirmó.

Encargados de las áreas de Turismo del NOA junto al gobernador riojano Ricardo Quintela.

Además, Luna señaló la necesidad de mejorar la conexión aérea para las provincias como La Rioja o Catamarca que son desfavorecidas por la frecuencia de los vuelos. "Necesitamos que las autoridades de aerolíneas nos traten igual a los desiguales, no nos podemos desarrollar con solo dos vuelos, que además salen de Ezeiza y no de Aeroparque. Con el turismo de fin de semana necesitamos garantizar que tengan la posibilidad de que vuelva rápidamente a su destino, porque si no perdemos a ese turista. No es lo mismo ir a un distrito que tiene hasta 14 vuelos por semana a uno que tiene que tomar a las 3 de la mañana un avión desde Ezeiza, venir y esperar 4 días para que se vuelva en avión a Buenos Aires”, señaló.

Por su parte, José Rosa, secretario Turismo de La Rioja, destacó que el turismo y la nueva normalidad pueden encontrar un punto de equilibrio: “Demostramos en la temporada de verano que se puede hacer turismo en pandemia, tenemos la necesidad de activar la actividad turística, porque sabemos que es un gran generador de economía y divisas, no tenemos duda de que el turismo va hacer uno de los pilares fundamentales de la recuperación”, afirmó.

En el mismo sentido, Iván Mooney, flamante secretario de Catamarca, dijo frente a sus pares: “Hay un nivel de depresión muy grande y creemos que el turismo puede ayudar a superar la pandemia. Podemos encontrar un equilibrio sano entre salud y turismo”, concluyó.

En tanto, Nadia loza, secretaria de Turismo de Salta, destacó que “si bien trabajamos con el ente hace rato, luego de esta crisis se siente diferente, el trabajo en conjunto es fundamental”.

Loza, además advirtió: “Sabemos que el turismo no contagia; lo que sí depende mucho del cuidado personal. Esperamos que el proceso de vacunación siga y que el turista tome sus recaudos para poder tener una temporada exitosa. Con este acuerdo de libre circulación, podrán visitarnos todos los turistas del norte. Para ingresar a Salta solo se necesita el permiso nacional y el permiso de circulación, que se llama turismo. La clave está en el cumplimiento de los protocolos y el cuidado que toma cada uno”, advirtió.

El nuevo estatuto que rige el Ente Norte de Turismo, garantiza la participación de todos los sectores públicos y privados involucrados en la actividad, y la presencia no solo de las provincias, sino también de los municipios turísticos, así como de representantes de universidades y establecimientos educativos, y organismos nacionales o interregionales afines a la promoción, desarrollo y fomento de las actividades turísticas de la región. Además, establece que la presidencia del organismo será a través del voto.