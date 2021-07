Los nueve vocales que integran el Consejo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) reclaman que desde que asumieron, en mayo pasado, no tienen acceso a las cuentas del organismo, ni cuentan con un presupuesto asignado para realizar sus tareas, y tampoco tienen ningún tipo de movilidad para recorrer la provincia y escuchar a sus hermanos y sus necesidades.

El primero que levantó la voz, enojado por la falta de respuestas del gobierno provincial y sus funcionarios, fue el representante del Pueblo Wichí, José Rodríguez, que afirmó que no tolera más “el ninguneo” al que se ve sometido cada vez que pide una audiencia con las autoridades gubernamentales.

El cacique de Misión Carboncito, comunidad ubicada en el departamento San Martín, contó que el mismo día que asumieron, el pasado 8 de mayo, enviaron notas a los distintos ministerios y al gobernador pidiendo audiencia, “para que nos atiendan, aunque sea de manera virtual, como sea, pero queremos encontrarnos con él para manifestarle la situación de nuestros hermanos”. Sin embargo, aún no han obtenido ninguna respuesta.

También sostuvo que los discriminan a la hora de visitar la casa de gobierno para pedir un encuentro con los referentes ministeriales, “los de seguridad nos hacen esperar en la entrada, hasta que averiguan, después nos hacen pasar si es que realmente tenemos una audiencia, si no no, pero mientras esperamos en la puerta, pasa un montón de gente sin el mismo protocolo que nos hacen a nosotros”.

“Yo me siento incómodo y molesto de que el gobierno nos esté tratando de esta manera”, manifestó, y añadió que no sabe si son los mismos funcionarios los que deciden dejarlo afuera esperando, o son órdenes del gobernador, “porque yo como funcionario del Pueblo Wichí, que represento los cuatro departamentos, estoy muy disconforme con este trato desigual”.

Rodríguez indicó que tiene muchas cosas para plantear en cada Ministerio, “para atender las necesidades que tienen las comunidades”. Y relató cómo había viajado desde su localidad para reunirse con autoridades de la cartera de Educación, “por temas de educación intercultural bilingüe, y me tuvieron toda la mañana esperando”.

El vocal aclaró que no es la primera vez ni el primer organismo en que vive esa situación, sino que son prácticas recurrentes en todos los estamentos, “no sé si es porque soy de pueblos originarios, pero necesito respuestas y que nos atiendan como corresponde, representamos a un grupo importante también, y es nuestro trabajo”.

Sostuvo que ese sentimiento es compartido con los demás integrantes del Consejo del IPPIS, “coincidimos que tiene que haber más respeto de los funcionarios hacia nosotros, que somos los representantes de los pueblos que vivimos en esta tierra también”.

Así también lamentó que ni siquiera cuenten con un lugar donde dormir cuando viajan a Salta, debido a que el albergue que funcionaba para esa institución ya no presta ese servicio, “por falta de fondos”. Y solo consiguen pagar algunas noches de albergue para quienes tienen problemas graves de salud. Esa situación los obliga a quienes no tienen familiares en la ciudad a retornar de inmediato si es que consiguen algún colectivo disponible, o esperar horas en la terminal. “Porque si tomo algún lugar, por ahí le estoy sacando la pieza a quien más lo necesita”, acotó.

Por último, recordó que aún no saben con certeza cuál es el presupuesto que maneja el IPPIS y subrayó que necesitan con urgencia vehículos para recorrer la provincia y mantener reuniones con las comunidades que representan, “hay pueblos como los nuestros, el Diaguita, el Kolla o el Guaraní, que tienen que recorrer mucho territorio y atender muchos departamentos, y no podemos hacerlo desde un escritorio y por teléfono, nosotros no trabajamos así”.

“Confío en que el gobernador, cuando se encuentre con este reclamo, calculo que nos recibirá, porque corresponde que lo haga”, culminó José Rodríguez.

Los demás vocales coincidieron con el disgusto del referente wichí, pero adelantaron que mantendrán una reunión directiva en el día de hoy para aunar criterios y hacer un pedido conjunto a las autoridades provinciales.