* Lo último sobre The Last of Us (HBO Max): el actor Jeffrey Pierce se suma a esta adaptación del videojuego postapocalíptico que ya tenía confirmado a Pedro Pascal (The Mandalorian) como protagonista. Un detalle, la nueva incorporación participó en el doblaje de la entrega de Playstation que supuso un cruce entre la narrativa audiovisual junto a las operativas del gaming.



* La semana pasada se estrenó la webserie Blackbird (www.blackbirdnissan.com.ar). Esta variante del “branded content”, y technothriller sobre ruedas, cuenta con la prestancia e imagen de Giancarlo Espósito (Breaking Bad) como gancho. El actor encarna a un hacker dispuesto a poner en jaque a una poderosa red de corrupción global. Cada jueves se estrenará un nuevo episodio.

* Starzplay estrenará BMF a finales de septiembre. La serie, producida por 50 Cent, está inspirada en la historia real de dos hermanos de Detroit que formaron una de las familias criminales más influyentes de los Estados Unidos. Amor familiar, el sueño americano criminal y Black Mafia.

El personaje

Akiva Shtisel de Shtisel (Michael Aloni). Miembro de una familia judía ortodoxa de Jerusalén. Rabino como su padre, aunque más soñador, turbado y enamoradizo. Quiere seguir los preceptos religiosos pero también dedicarse a la pintura. ¿Y si hace una versión de la Torá en dibujos a mano alzada?