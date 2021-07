Dyhzy, hije del presidente Alberto Fernández, anunció este miércoles que tramitará su DNI no binario dado que, tal como contó en sus redes sociales, no se considera hombre ni se siente identificado con el nombre que aparece escrito en su actual documento de identidad.



“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, expresó en un vivo de Instagram, tras celebrar la presentación de los nuevos DNI que reconocen las identidades no binarias, llevada a cabo este miércoles por el Gobierno Nacional en el Museo del Bicentenario.

En un vivo para sus seguidores, remarcó que aunque se necesitará tiempo para que este cambio se naturalice, ya que la gente "tiene que deconstruirse", resulta importante que el Estado dé el primer paso en reconocer este tipo de derechos.



"Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario", ejemplificó, aunque reconoció que "obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, que sigue resistiendo estos avances.

Durante el vivo, Dyhzy, quien ya había expresado con anterioridad que tramitaría el nuevo DNI apenas sea posible, respondió a la consulta de un usuario que le preguntó si "no binarie" significaba que "no te identificás con ningún género". “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, respondió.

Más tarde, en sus stories de Instagram, compartió capturas de pantalla de distintos medios de comunicación, a quienes pidió que dejen de llamarle por el nombre que figura en su documento de identidad y comiencen a respetar su autopercepción como persona no binaria.

DNI No Binarie

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Interior, Wado de Pedro, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron los nuevos DNI que reconocen las identidades no binarias e hicieron entrega de los primeros tres a Valentine Machado, Gerónimo Carolina González Devesa y Shanik Lucián Sosa Battisti.



“Entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Y el ideal va a ser cuando todos y todas, seamos todes, y a nadie le importe el sexo de la gente”, afirmó el mandatario.

Desde ahora, a las opciones de sexo masculino y femenino, se suma la posibilidad de elegir una X. De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de este derecho.

El cambio --que también alcanza al Pasaporte-- fue establecido en el Decreto presidencial N°476/21, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. “A los fines del presente decreto, la nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, dice el artículo 4°.



La presentación se hizo en el Museo del Bicentenario. Entre les invitades, además de la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, la titular del INADI Victoria Donda, y la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, aplaudieron la medida militantes y activistas del colectivo LGBTTIQ+.