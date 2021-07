Pese a que desde el 2018 Catamarca tiene Ley de Paridad de Género, los 16 senadores de la provincia son varones. En las próximas elecciones serán 7 las bancas a renovar. Sólo los candidatos de los departamentos Capayán y La Paz dirimirán en las PASO, con la característica de que en ambos lugares hay mujeres que representan a la línea “Mujeres al Frente” enmarcadas en el Frente de Todos. Esta nueva línea se conformó “porque no fuimos escuchadas y ninguno de los hombres quería ceder su lugar en la lista o levantarse de la silla”, dijo Nancy Quiñones (62) candidata por La Paz.

Quiñones, jubilada hace poco como docente de lengua en el departamento Recreo, es la segunda vez que se presenta como candidata a senadora (la primera fue en 2017). En diálogo con Catamarca/12, opinó que hacer política en departamentos del interior de Catamarca es muy diferente a hacerlo en la ciudad, ya que en estos lugares “la pelea o disputa se da con hombres que tienen el poder de jefes territoriales. Esto significa que me toca disputar las PASO con patrones de estancia”.

Si bien Quiñones no quiso sindicar con nombres o ejemplos concretos, un patrón de estancia o jefe territorial fue definido por ella como “alguien que está en el poder y que a la hora de administrar y cuidar a sus ciudadanos es el primero que ejerce violencia. O alguien que está en un lugar y no cree en las víctimas, que no toma las medidas desde su rol para defender. Hacen hincapié en la obra pública, y si bien eso es bueno, está lo otro y es que el pueblo no pierda la dignidad ni se los compre con becas. Considero que va a ser difícil pero no imposible la contienda. No tenemos que permitir que el patriarcado domine los espacios de la vida de un pueblo”, dijo.

Ariel Espinoza es el actual senador por La Paz y se presenta nuevamente por la reelección. Pío Carletta es el intendente de la localidad lapaceña de Icaño (lleva dos años de segundo mandato). Carletta es el padre de Franco Carletta, actual presidente del Concejo Deliberante, que está imputado por violencia contra su ex esposa e hijas, y por abuso sexual. El funcionario de 37 años asumiría la intendencia si su padre gana como senador. Además, Carletta es apoyado por el intendente de la localidad de La Paz de Recreo, Luis Polti, acusado también por violencia contra las mujeres.

Este combo de funcionarios se renuevan los cargos entre parientes desde hace décadas. Y es el que pone en alerta a la línea de Mujeres al Frente.

“Hay otra forma, hay otra manera de hacer política, y es dialogando, consensuando. No queremos que siga la hegemonía. Las mujeres cuando queremos cambiar las cosas nos metemos contra viento y marea aunque nos cuesta el doble. A veces me pregunto sobre qué hicieron por los derechos de la gente los que ya tienen un cargo y pienso en que habría que hacer un trabajo sociológico para saber cómo pueden estar en espacios de poder personas que vulneran derechos, o por lo menos que se visibilice”, explicó.

“La realidad en el interior es muy difícil, pero no dan respuestas concretas. Sólo existe un 30% de mujeres que trabajan en relación de dependencia. Las demás hacen tortas, dulces, pan. Son más vulnerables las mujeres en el interior. Tenemos que lograr que conozcan sus derechos y que se expresen”, admitió.

“Las mujeres de la línea, que estamos dentro del colectivo Mujeres por la Igualdad, no vamos por el cargo, sino por el espacio de decisión. Ellos ejercen el patriarcado a lo patrón de estancia. Creo que para dentro del partido nos debemos una discusión y es si estas personas representan los lineamientos ideológicos del partido. Hay nuevos derechos, hay cambios culturales”, opinó.