River Plate rechazó en las últimas horas una oferta oficial del Orlando City de la MLS estadounidense para contratar al delantero Julián Alvarez, por siete millones de dólares, y otros dos millones en bonus especiales por productividad.



El futbolista, quien se perfila como reemplazante en el equipo titular del cordobés Matías Suárez, quien se lesionó en la victoria 3-0 ante Lanús, y que integró el plantel argentino campeón en la Copa América, tiene una cláusula de salida de 25 millones de dólares.



El representante del jugador, Fernando Hidalgo, confirmó que el club estadounidense le envió la oferta a River y que ante la falta de respuestas, le pidieron que intervenga.



"Nosotros no presionamos ni nada de eso, sólo nos pidieron que preguntemos en River si les interesaba que el jugador vaya a jugar a la MLS, sólo hice de interlocutor, reenviando la oferta porque no soy quien para esconder una oferta", dijo Hidalgo a TNT Sports.



"Si luego al club le interesa pasaremos a otro punto, como hablar con el jugador a ver si le interesa. Nosotros ya tuvimos ofertas de la MLS y Julián definió su postura de no ir, pero yo tengo que transmitir la oferta, sea que camine o no", agregó el empresario.



Mientras tanto, Alvarez, de 21 años, se entrenó en el predio de Ezeiza junto con el resto del plantel de cara al partido frente a Huracán, el domingo a las 18.00 en el Monumental, por la 6ta. fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



Al respecto, el entrenador Marcelo Gallardo evalúa la rotación de jugadores tras la confirmación del clásico ante Boca por la Copa Argentina, el miércoles próximo en La Plata, en la semana previa al primer cruce ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores.



La idea de Gallardo es cuidar algunos jugadores titulares en los próximos dos partidos del torneo local, frente a Huracán y Godoy Cruz, antes de los mano a mano programados para el mes de agosto con el Mineiro. El técnico entrenó al equipo en el predio de Ezeiza, de cara al duelo ante Huracán del domingo a las 18 horas en el Monumental.