La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió al edificio del Instituto Patria. "Después de casi un año y media de esta maldita pandemia", lamentó Cristina en un mensaje en redes sociales para festejar que pudo reunirse otra vez en Rodríguez Peña 80. Pero la noticia no fue solo la vuelta si no la foto elegida por la vicepresidenta: la dirigente posó junto a los precandidatos de la lista que acordó con el gobernador Omar Perotti para la interna del Frente de Todos en Santa Fe, que también recibió el apoyo del presidente Albrto Fernández.

"Volver al Patria, el lugar que más me gusta", celebró la ex presidenta por retomar las reuniones políticas en el think tank que fundó en 2016 para hacer frente a los cuatro años de gestión macrista. La primera reunión elegida por la presidenta del Senado fue nada menos que con el primer precandidato a senador por Santa Fe, Marcelo Lewandoski, y la senadora y precandidata para renovar su banca Marían de los Ángeles Sacnun, legisladora muy cercana a Cristina.

En la foto con Cristina también están el senador provincial y precandidato a diputado nacional Roberto Mirabella y la segunda precandidata Magalí Mastaler. El mensaje es un claro respaldo de la vicepresidenta a la lista acordada con Perotti, quien también figura como precandidato a senador suplente.

En esa interna, los candidatos de Perotti se enfrentarán a la boleta encabezada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien horas después del cierre de listas había sostenido que se presentaba a la interna para" llevar la voz de la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández" a una elección en la que Perotti buscaría desconocer las políticas nacionales.

En el lanzamiento de su precandidatura, el domingo pasado, junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, Rossi aseguró que su postulación busca abrir un debate interno necesario en el peronismo santafecino, donde Perotti busca construir "una posición del peronismo afuera del Frente de Todos". "Cuando lanzo estos argumentos, en general nadie los descalifica, en todo caso me dicen que no es el momento de plantearlo. Creo que sí es el momento, porque nos íbamos a levantar con el hecho consumado", reivindicó el saliente ministro de Defensa.

Tras presentar su precandidatura, el presidente Alberto Fernández confirmó que sus ministros y funcionarios nacionales que pelearan por una candidatura en las PASO deberían presentar su renuncia, lo que dejó afuera del gobierno a Rossi y también al actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Los reemplazos aún no fueron confirmados, pero se descuenta que en lugar de Arroyo asumirá el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Para el lugar de Rossi suenan los nombres de la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.