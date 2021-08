A poco menos de un mes para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, exhibió que no tiene límites a la hora de hacer campaña. Después del lamentable video que compartió donde recibe el chaleco de la Tragedia de Once, ahora la exgobernadora bonaerense se sumó a la campaña mediática del éxodo de argentinos que "triunfan" afuera, y hasta llegó a afirmar que los adolescentes "empiezan a pensarse fuera de la Argentina" porque "no los dejaron ir a la escuela".

"Se metieron con nuestros hijos no dejándolos ir a la escuela. Y se metieron tanto con nuestros hijos, que hoy nuestros hijos se quieren ir. Todo chico de 16, 14 años en adelante empieza a pensarse fuera de la Argentina", exclamó Vidal, en una afirmación engañosa y dejando de lado las medidas que debieron tomarse por la pandemia que afecta al mundo.



Y agregó: "Se metieron con nuestros hijos. Hay una cosa en la vida que tiene uno, es un límite, con mis hijos no". Una de las banderas de la oposición en esta campaña es la educación, a pesar de que tanto en el distrito porteño como bonaerense jamás fue una prioridad.

La baja de presupuesto en combinación con la subejecución presupuestaria, la falta de inversión, que ocasionó hace tres años la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez por la explosión de la escuela 49 de Moreno, el maltrato a los docentes y el cierre de escuelas rurales y del Delta de San Fernando son algunos de los hechos que reflejan del lugar que ocupó la educación para Vidal durante su mandato.

La hoy candidata es quien también llegó a afirmar en 2018 que las personas en situación de pobreza no podían acceder a la educación, cuando sentenció: "Llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó esta semana la gestión de Vidal en la provincia y recordó que "tuvo que cambiarse de distrito porque no puede mirar a los ojos a los bonaerenses". Asimismo, señaló que "en los cuatro años de Mauricio Macri la inversión educativa cayó un 33 por ciento".

En el marco de la campaña electoral, Vidal propuso esta semana impulsar una ley de "emergencia educativa" porque "toda la educación está en emergencia". "El primer punto es que las escuelas deben estar siempre abiertas, es algo que estuvimos discutiendo durante un año y medio con el gobierno nacional", sostuvo en tono electoral.