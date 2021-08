Una burda fake news, hecha con un primitivo Photoshop, circuló en las últimas horas en las redes sociales. Se trataba de un flyer de una supuesta entrevista a la precandidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman con un presunto textual ("no canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda") y una bajada claramente antisemita: "Myriam Bregman, militante judía del frente de izquierda". Entre los distintos retuits que tuvo la imagen falsa se registró el de Alejandro Fargosi, un abogado vinculado al macrismo que también ocupó una silla en el Consejo de la Magistratura.

El letrado, muy activo en el troleo de redes, compartió la fake news en su cuenta personal de Twitter y agregó un comentario al flyer antisemita. "¿Vos votás esas ideas"?, preguntó, desafiante.

El tuit de Fargosi

Tan solo unos minutos después, cientos de usuarios brindaron su solidaridad con Bregman, al repudiar la publicación del ahora dirigente del Partido "Valores para mi país" donde comparte lista con Cynthia Hotton. Uno de ellos fue el presidente de la Nación: "Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Myriam Bregman", escribió Alberto Fernández, quien describió a la exdiputada como "una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto".





También sumaron su apoyo Adolfo Pérez Esquivel, referente de los Derechos Humanos, Carlos Sueco Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, y decenas de dirigentes políticos de distintos partidos políticos.

Una insólita justificación

Después del generalizado repudio, el abogado macrista intentó ensayar una justificación con un par de mensajes. Primero intentó revindicar un "nacionalismo" al querer "defender los símbolos patrios".

Luego, argumentó que el flyer no era suyo y finalmente no le quedó otra que borrar su publicación. Allí recurrió a pedir "Pedir disculpas a quienes pude haber ofendido", sin reconocer, sin embargo, que se trató de un comentario antisemita.

Vale recordar que hace cuatro años, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, decidió citar al exconsejero de la Magistratura, tras otro tuit descriminatorio. Fargosi había asegurado que las personas sin techo de Recoleta y Barrio Norte permanecían allí "a cambio de dinero".