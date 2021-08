En las afueras de la Casa de Gobierno de la provincia de Salta, ayer la docencia autoconvocada decidió en una asamblea provincial, la continuidad del paro de actividades que iniciaron el 1 de agosto. Lo mismo comunicó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa), aliado estratégico de los manifestantes.

De esta manera, se rechazó la propuesta del gobierno de Salta, que el jueves último firmó un 15% de aumento hasta diciembre con el resto de los gremios docentes, que se reúnen en la Mesa Intergremial. Con este acuerdo, la provincia completó un incremento del 51% para este año, ya que hasta julio había acordado un 36%. No obstante, los Autoconvocados aseguraron que la propuesta es insuficiente y sostienen su pedido de un incremento del 25%.

La vocera docente, Sandra Nieva, explicó a Salta/12 que el rechazo al aumento salarial se debe a la forma de liquidación y su impacto en los sueldos. Es decir, que "este aumento que ronda entre $5 mil y los $10 mil no es real", porque sigue aplicándose sobre la base del sueldo de enero de este año, ya que en el acuerdo firmado por los gremios, no se especifica cuál es la base de cálculo.

En diferentes posteos de las redes sociales, la docencia reiteró este punto y consideraron que eso significa un "sueldo deteriorado". También señalaron como un agravante que dichos porcentajes estén pautados recién para los últimos meses del año.

El 15%, se daría en 3 cuotas: 4% octubre, 5% noviembre y 6% diciembre.



Fue a fines de julio, que el gobierno provincial, había adelantado un 10% de aumento salarial a todos sus trabajadores estatales. Dicho porcentaje correspondía a septiembre, pero se lo trasladó a los meses de julio y agosto. De esta manera, un 5% se percibió en los haberes de julio, cobrados en los primeros días de agosto. Y el 5% restante, con el sueldo de agosto.



Es por eso, que la asamblea provincial ratificó el pedido para que el Ejecutivo salteño reciba a las delegadas departamentales para analizar su pedido de aumento, algo a lo que el Gobierno se negó sistemáticamente al considerar que carecen de representación legal.

Nieva comunicó que otros de los puntos aprobados fue el pedido de renuncia de los ministros de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, y de Seguridad, Juan Manuel Pulliero, porque "no tienen la capacidad de resolver un conflicto que tiene un reclamo genuino". El día previo a la asamblea provincial, los distintos departamentos realizaron sus respectivos encuentros, en donde este pedido se repitió en cada uno de ellos.

La razón se debe a que los docentes denunciaron violencia institucional ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por diferentes hechos que padecieron. Uno de ellos, fue lo ocurrido el lunes último donde varias maestras debieron ser asistidas por profesionales del SAMEC, ante forcejeos y patadas que recibieron de parte de la Policía de Salta.

La docencia tampoco dejó de lado que tras iniciar la quinta semana de paro, la adhesión a la medida de fuerza pueda comenzar a mermarse, pero Nieva pidió que se sostenga "esta lucha que es necesaria por la revindicación de cada docente", que sólo exige mejoras salariales. Sostuvo que contar con el apoyo de Sitepsa es una muestra de que se continúa por el mismo camino.

Se sigue a la par

Nieva contó que mientras finalizaban la asamblea de los Autoconvocados, la secretaria general del Sindicato, Victoria Cervera, le comunicó que el 78% de sus afiliados también habían rechazado la propuesta del gobierno.

La noticia fue confirmada por la propia a Cervera a Salta/12. Aseguró que la decisión fue casi de manera unánime y decidieron continuar con el paro de actividades por tiempo indeterminado. "El lunes se presentará la nota al Ministerio de Educación de Salta, donde se dará aviso del rechazo", especificó la titular de Sitepsa.

Las razones para la no aceptación fueron múltiples. Una de ellas, es que el 15% dispuesto como aumento "no impacta de la misma manera" en todos los cargos docentes. A modo de ejemplo, dijo que una maestra que recién inicia, tendría de por sí, un "incremento natural", ya que a los tres meses de ejercer la docencia, recibe incentivo docente y otros items no bonificables.

Por otro lado, aseguró que los incrementos dispuestos para los ítems de zona desfavorable y transporte, "tal como están propuestos son mínimos para aquellos docentes que están en zonas muy desfavorables". Afirmó que esas subas se extenderían hasta febrero del año entrante haciendo que no sea un aumento real e inmediato.

También reiteró "el maltrato por parte del gobierno hacia la docencia", y al igual que los Autoconvocados, el Sindicato repudió los hechos de represión. Cervera sumó que otra de las cuestiones fue "la poca claridad" en relación a la acciones de bioseguridad en las escuelas. "Con la amenaza constante de que viene una nueva cepa, los docentes consideran que no están dadas las condiciones para volver", reclamó.

La titular del Sindicato contó además, que hasta el cierre de esta nota no habían establecido un contacto más profundo con las delegadas de los Autoconvocados, pero "seguro estaremos coincidiendo en acciones", adelantó. También reafirmó que las medidas de fuerza continúan por "esta actitud del gobierno", que no abre el diálogo a la docencia manifestante, esperando que "recapacite para solucionar el conflicto".

Por lo tanto, Sitepsa es el único gremio que no firmó el acuerdo con el gobierno. Sí lo hicieron la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ATE , el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).