Un docente de catequesis del colegio Santo Tomás de Aquino fue apartado preventivamente, luego de que se denunciaran imágenes suyas con contenido "inapropiado", que llegaron al menos a dos alumnas de la institución. Ayer, la puerta del establecimiento de Rodríguez al 5300 fue el lugar donde se movilizó un grupo de madres y padres para pedir explicaciones a las autoridades. Según indicaron, se trata de una imagen --captura de pantalla de una videollamada del profesor--, en la que según se expresó "exhibe sus partes íntimas". La misma se viralizó y generó conmoción en la comunidad educativa. Al respecto, el director provincial de Enseñanza Privada, Rodolfo Fabucci, señaló: "Tenemos una denuncia de parte de la escuela. Me he comunicado con la representante legal y con la directora, donde me manifiestan una situación de un video y fotografías inapropiadas", dijo en LT8. "Más allá de que si la situación ha vulnerado derechos de adolescentes y menores, se pondrá inmediatamente a disposición de la Justicia, del MPA (Ministerio Público de la Acusación) y de la investigación que resulte", agregó el funcionario.

Ante el reclamo frente al colegio, desde la institución indicaron a Canal 3: “El domingo por la mañana recibimos en el whatsapp institucional de la escuela una foto comprometedora de uno de nuestros profesores. Automáticamente lo que hicimos fue ponernos en contacto con las autoridades locales y separar del cargo de forma preventiva al docente".

Al mismo tiempo, agregaron que “no hay una denuncia formal y tampoco una descripción de los hechos. Desconocemos el contexto. Lo que vemos es que está el profesor exhibiendo sus partes íntimas. Es una captura de pantalla de videollamada. Lo primero que queremos hacer es darle tranquilidad a los padres de que el docente no está viniendo hasta tanto se aclare la situación”, aseguraron desde la representación legal del colegio. "Estamos en contacto con el Ministerio para ver cuáles son los pasos a seguir", sumó.

Por su parte, Fabucci prefirió no dar detalles acerca del contenido de las imágenes. "Tenemos una denuncia de parte de la escuela. Me he comunicado con la representante legal y con la directora, donde me manifiestan una situación de un video y fotografías inapropiadas", dijo. En LT8, el funcionario agregó que al material "lo recibieron dos chicas de primero y cuarto año" del colegio. Y detalló que "la mamá (de una de ellas) inmediatamente cuando recibió ese video y fotografía los mandó a la escuela".

Ante ello, se indicó que el colegio tomó contacto con el Ministerio de Educación provincial y se decidió apartar preventivamente al docente del dictado de clases. También se inició una etapa de pre-sumario administrativo.

Por su parte, el grupo de madres y padres describió que el fin de semana “llegó a un grupo de padres un video de una videollamada donde se lo ve (al profesor) mostrando su parte íntima a una alumna. El es profesor de catequesis”, contó en Canal 3 uno de los padres.