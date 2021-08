El presidente Alberto Fernández se refirió este martes a los recientes dichos de la precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien en una entrevista aseguró que "en el peronismo siempre se garchó" y respaldó a la dirigente del Frente de Todos: "Somos un movimiento donde el amor nos hace felices",

El comentario del máximo mandatario tuvo lugar en un acto del Frente de Todos que encabezó en Tecnópolis, donde se refirió a las declaraciones de Tolosa Paz y sostuvo: "Bromas aparte, somos un movimiento que ama al pueblo, donde el amor no nos complica la vida, al contrario, nos hace felices".

"Nadie se salva solo, dice el Papa Francisco, y también lo dijo Perón, cuando pidió que la comunidad se organice para no dejar librado a su suerte a cada uno de sus habitantes", resaltó Fernández ante funcionarios, gobernadores, intendentes y precandidatos de su espacio.

A trece días de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el mandatario nacional avaló a la postulante oficialista y también señaló: "Saquemos la militancia a la calle y demostrémosle a la Argentina que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina cambie de una vez y para siempre".



Y resumió: "Vamos de una vez y para siempre a vivir la vida que queremos".

Tras la entrevista que brindó Tolosa Paz a un programa de Youtube que conducen Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi, referentes de todo el arco político aprovecharon la oportunidad para hacer foco en aquella frase e impulsar una campaña sin contenido contra el oficialismo.



La palabra de Tolosa Paz

Tras las críticas conservadora de la oposición, Victoria Tolosa Paz volvió a referirse a su frase sobre el sexo en el peronismo y expresó que no cree haber "ofendido a nadie", al tiempo que advirtió que no tiene "ningún tabú" sobre el tema.

"No creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la ex gobernadora", indicó en alusión a María Eugenia Vidal. Y agregó: "Estaba sentada en ese living como si fuera con mis hijos, hablé naturalmente y utilicé la palabra 'garchar', que es normal para mí porque así hablo con ellos, para ayudarlos a cuidarse con el preservativo y sean responsables".

Tolosa Paz remarcó que tiene "hijos de 27, 26 y 23 años" con los que habla "así en la intimidad familiar y como madre", y subrayó que "en boca de una mujer parecería que es un escándalo".

"Fue como un escándalo nacional, no sabía si reírme porque no podía entender. Sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. No terminé de entender si era una crítica o una descalificación, y si una mujer no puede hablar del goce", completó.