Victoria Tolosa Paz salió a cuestionar a quienes se escandalizaron la criticaron por haber utilizado el concepto “garchar” durante una entrevista distendida difundida el fin de semana pasado. “Parece un escándalo que una mujer hable sobre el goce y el disfrute”, consideró la precandidata a diputada por el Frente de Todos, para quien lo que dijo no debió haber “ofendido ni excluido a nadie”.

Es la primera vez que la dirigente peronista se expresa respecto de la polémica forzada por un sector del periodismo y de la oposición, tras sus dichos sobre el sexo y el peronismo, durante un diálogo con tono de humor político.

Lo que Tolosa Paz dijo en esa entrevista relajada fue que “en el peronismo siempre se garchó”. Y lo dijo en un momento en que se conversaba sobre el cansancio de los jóvenes por los cuidados necesarios frente a la pandemia. Sin embargo, la frase fue recortada de su contexto y disparó críticas de lo más insólitas.

"En boca de una mujer, parecería que es un escándalo. Una mujer no puede hablar de goce ni de disfrute", afirmó la candidata a diputada y dejó clara su voluntad de enfrentar las críticas y los argumentos que dispararon horas y páginas enteras en los medios más críticos al gobierno

"Fue como un escándalo nacional"

"Acá estoy para seguir contestando, si es que causó estupor o alguien se sintió excluido, aunque no terminé de entender si era una crítica o una descalificación", subrayó en declaraciones radiales.

También sugirió cuál podría ser la intencionalidad por la que ese tema se plantó en la agenda mediática y de la oposición: “Parece que prefieren que se hable de que dije ‘garchar’ y no de otros temas”, enfatizó.

“Soy mamá de hijos grandes, de 27, 26 y 23 años, y me expresé como me suelo expresar con ellos. Y la palabra ‘garchar’, que fue como un escándalo nacional, para mí no tiene nada de malo y les hablo así cuando les pido que se cuiden y usen preservativos”, sostuvo Tolosa Paz para explicar que ese era el tema de conversación con Martín Rechimuzzi y Pedro Rosemblat y por la que fue criticada.



"No le falté el respeto a nadie"

“Hay que analizar la frase que dije en el contexto que lo dije y con los entrevistadores en un streaming, con jóvenes. No le falté el respeto a nadie”, recalcó y sostuvo que, al decir lo que dijo, “no creo haber ofendido ni excluido a nadie ni haber excluido a nadie”.

“Tampoco haberme metido con la sexualidad como sugirió la exgobernadora (María Eugenia Vidal)", aseveró Tolosa Paz e insistió en su sorpresa por las repercusiones. “No salí de mi asombro” sobre “el impacto que tuvo algo que fue muy normal y natural” con dos personas que hacen humor político.

"No sé qué pasó. Tal vez algunos se sintieron excluidos. No sé si era una crítica o qué. Parece que a algunos les molesta que una mujer hable de sexualidad", dijo y aseguró que ningún candidato del Frente de Todos ni ningún funcionario de Gobierno la llamó para cuestionarle algo al respecto: "No me llamaron para nada, si la vida que queremos es una vida en la que podamos disfrutar", concluyó