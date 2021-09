Se interrumpió el trámite de elevación a juicio contra el representante de modelos Pablo Rangeón (43), acusado por abuso sexual y violación, en perjuicio de 6 jóvenes. Sus defensores, Luciana Gandolfi y Luciano Romano, apelaron la denegatoria de prisión domiciliaria. Esa presentación será remitida a la Sala IV del Tribunal de Impugnación, cuya resolución estará a cargo del juez Luciano Martini.



Pablo Marcelo Rangeón está acusado de haber cometido delitos contra la integridad sexual de 6 víctimas. Eran siete las denunciantes pero una desistió por razones personales aunque se ofreció a declarar como testigo.

La defensa de Rangeón interpuso un recurso de apelación contra una resolución que rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria. El Poder Judicial informó que esto interrumpe la elevación a juicio hasta tanto el recurso sea resuelto y la causa sea devuelta al juzgado de origen

La querella es representada por la abogada Sandra Domene y su par Jorge Agüero. Éste último es el encargado de la Secretaría de la Mujer y la Familia de Vaqueros, localidad cercana a la capital a donde había acudido a pedir ayuda una de las víctimas, que no era residente de ese lugar. La letrada manifestó sus objeciones a los planteos de la defensa, explicó que la prisión domiciliaria ya le fue negada a Rangeón por el Juzgado de Garantías 8, que en una oportunidad se la otorgó pero le fue luego revocada y el acusado volvió desde entonces a cumplir la detención en la Alcaidía General.

"La defensa planteó que la madre de Rangeón tenía un problema de salud", explicó Domene. La abogada dijo que la madre es una adulta mayor, con un padecimiento propio de la edad que no es de gravedad, indicó que tiene una jubilación y un inmueble a su nombre, señaló que tiene nietxs y una hermana que pueden cuidar de ella según establece el código civil. Domene manifestó que Rangeón antes de resultar denunciado no vivía con su madre y ella estaba bajo el cuidado de otra persona.

Domene señaló que un médico de la clínica donde se atendía la madre de Rangeón le dijo que una señora le pidió un cerficado en que diga que la adulta mayor necesita cuidados porque ella ya no podría seguir haciéndolo. "Rangeón no era indigente, tenía propiedades que no estaban a su nombre. La querella sostiene que Rangeón no es médico", dijo la abogada. Además para señalar que Rangeón no es la persona idónea para cuidar de una adulta mayor, Domene recordó la gravedad de las causas que se le imputaron.

"Consideramos que se tiene que resguardar el derecho de las víctimas. Se debe arribar a una audiencia de debate con la seguridad jurídica que la ley establece. Rangeón tiene que esperar tras las rejas en la Alcaídía, como lo hacen todos los imputados incluso por delitos menos graves", manifestó Domene.

Rangeón está detenido en la Alcaidía luego de que el tribunal de Impugnación ordenara que sea trasladado nuevamente a este lugar luego de que el juzgado de garantías 8 le otorgara la domiciliaria. Es el mismo Juzgado que hace unos días rechazó un pedido de domiciliaria.



La abogada Domene dijo que la defensa esgrime que se lo discrimina desde la Justicia a Rangeón "por impedirle que vaya al cuidado a una progenitora discapacitada, que no tiene certificado de discapacidad, simplemente sufre una enfermedad que no es terminal ni grave", sostuvo.



Hace poco se conoció además la renuncia del anterior abogado defensor de Rangeón, quien manifestó que se apartaba de la causa por violencia moral y psicológica. "Manifestó que por maltrato de la familia y del imputado", informó Domene y a la vez esgrimió que la familia que se comunicó con el anterior abogado debería atender a la adulta mayor.

La abogada querellante dijo que le llamó la atención que el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres "no se expidió" en esta causa que tiene a muchas víctimas. Es que por fuera de la causa penal, la letrada indicó que la denunciante recibió 75 mensajes de víctimas de Rangeón "contando que habían sido abusadas o drogadas, o que encontraron a la amiga drogada. Relatos similares, con uso de estupefacientes en el mismo boliche, todas manifiestan lo mismo". Domene señaló además que el Polo de las Mujeres tampoco asistió a la primera denunciante, una exmodelo de la agencia del imputado.

En cambio, Domene señaló que las víctimas recibieron solidaridad del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de Nación, y de la Red VIVA.