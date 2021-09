* Amazon Prime Video confirmó la realización de El fin del amor con el protagónico y la producción de Lali Espósito. La transposición del libro de Tamara Tenenbaum convertirá los ensayos sobre vínculos modernos en una comedia dramática. La actriz será el alterego de la escritora, y encarnará a “una atrevida filósofa de la cultura pop” que se rebela contra el romanticismo en el amor y la monogamia. Verónica Llinás, Vera Spinetta y Mariana Genesio Peña también serán parte del elenco. Erika Halvorsen (Pequeña Victoria), además de su cocreadora y guionista junto a Tenenbaum, será la showrunner del envío.



* Mañana a la medianoche, Warner Channel estrenará la premiere de Roswell, New Mexico. La serie de ciencia ficción, drama y romance sigue unos extraños acontecimientos y sujetos en el “Uritorco de ellos”. Alienígenas y terrícolas hermanados en la rareza. La entrega ya fue confirmada para una cuarta temporada.

* Mañana a las 22 DirecTV estrenará la segunda temporada de This Way Up. Ficción, a medio camino entre Fleabag y Afterlife, sobre una mujer (Aisling Bea, premiada con un Bafta por este papel) en su camino a la recuperación mental. Una dramedy 100% británica y excusa perfecta para descubrir a Sharon Horgan, quien aquí encarna a la hermana de la protagonista.





El personaje

Billy McBride de Goliath (Billy Bob Thornton). Más allá del título, el errático abogado viene a ser un David que pelea contra el gigante del sistema judicial. Alcohólico, lo dieron por muerto y hasta se enfrentó a la firma que él mismo fundara. ¿Y si crea un nueva con Saul Goodman?