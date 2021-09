El próximo miércoles Newell's recibirá a River en el Coloso del Parque a las 21 por la undécima fecha de Liga Profesional y Fernando Gamboa tendrá a disposición a Maxi Rodríguez. La Fiera superó una lesión muscular que sufrió en la semana previa al clásico y seguramente tendrá un lugar en el banco de suplentes. Jonatan Cristaldo, en cambio, completó esta semana la rehabilitación por el desgarro que acusó en el primer tiempo del partido con Central y también estará en condiciones de reaparecer. Aunque Gamboa no lo piensa como titular para así no exigirlo al máximo. Apostará por una vuelta progresiva del ex Racing a pesar de ser titular indiscutido del equipo.