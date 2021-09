El Festival de Cosquín cambió sus categorías de género a raíz de una denuncia en el Inadi. "Voz femenina" y "voz masculina" dejarán de existir, en reemplazo de un único rubro: "voz solista". El histórico cambio surgió a partir de una situación de discriminación que sufrió la cantante trans no binaria Ferni de Gyldenfeldt durante el Pre Cosquín: a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje posible, le negaron la clasificación en el rubro "solista vocal femenino".

"Estoy movilizada, conmovida, expectante, súper feliz y sorprendida de que en pocas horas haya pasado todo esto. No lo puedo creer", expresa Ferni a Página/12 en su hora libre en el Liceo Número 9, de Belgrano, donde trabaja como profesora de música. "Por fin el festival más importante de folklore de nuestro país se aggiorna a las leyes de género", celebra. Y ya se prepara para la final del Pre Cosquín en CABA, que será el 7 de octubre.

La situación de discriminación

Ferni se había anotado para participar en Cosquín dentro de la categoría "voz femenina". Se presentó el domingo a audicionar. Los tres integrantes del jurado --Marian Farías Gómez, Mónica Abraham y Franco Luciani-- le pusieron 10 en las dos canciones que interpretó. "Me dijeron que les encantó lo que había hecho, pero que por otro lado en Cosquín les decían que no podía participar", cuenta la artista. El argumento de la organización del festival --con el que el jurado disentía-- era que en su DNI figuraba el sexo masculino.

"Yo me había podido inscribir perfectamente. No me habían pedido detalles. Era una incongruencia; era ilegal. Me percibo como trans no binaria, y dentro de los rubros me había anotado en el femenino porque me siento más a gusto en ese género. Otra cosa terrible es que desde Cosquín (los organizadores) mandaron a preguntar si no quería pasarme a la categoría de varón... una cosa aleccionadora. El jurado reconoció que era un desastre preguntarme eso. 'De ninguna manera', respondí. Y Marian Farías Gómez me felicitó", narra Ferni.

La denuncia ante el INADI

"De repente les apareció una trava que cantó y ganó y no sabían qué hacer. Aguanté el garrón, lo entendí, lo compartí con mi círculo íntimo. Mastiqué de qué trata vivir en el cuerpo el transodio, la discriminación. Me fui el domingo sintiendo que dejaba de participar, que había perdido, que no teníamos lugar las identidades no binarias y trans en un festival como ése", expresa la cantante. Optó por no hacer ningún video, escrache; "nada viral". Prefirió "respirar, llorar, estar en casa", con sus afectos.

Pero no bajó los brazos. El martes se decidió a hacer la denuncia en el INADI. Tuvo una reunión con la titular del organismo, Victoria Donda, y la coordinadora de Recepción y Evaluación de Denuncias, Mariana del Pozo, entre otres funcionaries. El organismo se comunicó con el municipio de Cosquín --el festival se realiza de manera mixta, público y privada-- para buscar no solamente una posible solución para este caso puntual, sino también una mayor igualdad en las categorías.

La resolución de Cosquín

A las pocas horas, "cinco como máximo" --detalla un comunicado del INADI-- el intentente Gabriel Muzzo llamó y anunció la modificación del estatuto de Cosquín y la creación del único rubro de solista vocal. La resolución que cambia las reglas lleva la firma de Musso y de Nadia Gallardo, secretaria ejecutiva y de Finanzas de la Comisión Municipal de Folklore.



Noticia en desarrollo