El psicoanálisis es una práctica de formaciones sustitutivas. Esto quiere decir que nunca actuamos de modo directo sobre los conflictos que hacen enfermar a las personas.

Por ejemplo, alguien tiene una compañera de trabajo con la que se lleva bien. Un día la empieza a tratar con hostilidad, sin saber por qué o bien justificando su maltrato –algo que el analista le hace notar, ya que esos mismos rasgos de su compañera estuvieron antes y no impidieron el vínculo. Entonces, esa persona sitúa que su hostilidad comenzó a partir de un episodio que modificó la distribución de sus tareas. Así es que el analista puede situar que ese evento fue relevante como para activar un aspecto del complejo fraterno de esta persona: a partir de ese momento, la hostilidad se revela en función de la competencia y la rivalidad con que, pongamos el caso, disputó el lugar con su hermana respecto del amor de la madre.

Es un ejemplo simple y clásico este, que sirve para situar cómo los conflictos de raíz inconsciente no se viven de manera directa, sino a través de conflictos actuales.

El punto es que el analista tiene que estar advertido de esta capacidad sustitutiva. Dicho de otra manera, al analista le cabe poner en suspenso las valoraciones que el paciente tiene sobre su sufrimiento para que pueda advertir su carácter artificial –aunque el dolor sea real. Esta es una forma de entender lo que Freud quiso decir cuando dijo que la cura no puede permitir satisfacciones sustitutivas o bien debe restringirlas.

Por otro lado, las formaciones sustitutivas implican una satisfacción y podemos preguntarnos hasta qué punto se pueden limitar las satisfacciones sustitutivas en un análisis. El primer problema es creer que un analista puede limitar algo de otro modo que no sea a través de la regla de asociación. Freud lo intentaba y, por ejemplo, le decía a sus pacientes que no tomaran decisiones durante el análisis. Hoy esto es impensable. Por ejemplo: algunos de nuestros pacientes no están en condiciones de vivir un erotismo que no esté afectado de síntomas e inhibiciones, son los que tienen a lo sumo vínculos esporádicos de los que luego huyen porque no pueden tener un compromiso afectivo con otra persona. Hoy sería impracticable que un analista sugiera que dejen ese hábito hasta no resolver algunos conflictos básicos. Es una satisfacción sustitutiva ineliminable del dispositivo –por razones de época. Lo mismo respecto de algunas intrínsecas al tratamiento y que incumben a expectativas actuales (ideales) sobre lo que se espera de un terapeuta –por ejemplo, que sus intervenciones no hieran el narcisismo, es decir, “que no me diga nada que no me guste”. Solo queda trabajar para encontrar una vía alternativa –de acuerdo con la idea freudiana de que solo se renuncia a una posición libidinal cuando se encuentra otra.

Volvamos a la idea inicial: la causa de nuestro sufrimiento es un conflicto que no podemos resolver. Entonces cambiamos ese conflicto por otro, que se llama “síntoma”; a partir de entonces, el síntoma nos hace sufrir, pero es un conflicto al que le sacamos un provecho.

*Psicoanalista. Último libro editado: Miserias hipermodernas. ¿Por qué vivimos tan mal?