Los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Acción Patriótica) protagonizaron este viernes un nuevo debate presidencial de cara a las elecciones presidenciales de Chile, que se realizarán el domingo 21 de noviembre.



Otra vez faltó el independiente Franco Parisi, ya que el requisito era la presencialidad y el candidato está en Estados Unidos, debido a problemas judiciales, aunque sigue con su carrera presidencial.

El debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) incluyó exposiciones individuales, preguntas cruzadas, réplicas y varias interrupciones. A poco más de un mes de la primera vuelta, el tono de las acusaciones es cada vez más duro, y muchos cruces incluyen alusiones a presuntos hechos de corrupción, irregularidades y vínculos familiares con causas judiciales.

A pesar de estas dificultades, los seis candidatos pudieron dejar algunas reflexiones, en un debate que duró dos horas y media. Hubo incluso un compromiso programático entre los tres candidatos de la izquierda y la centroizquierda. Enríquez-Ominami (MEO) se dirigió a Provoste y Boric y les preguntó si estaban "disponibles para un acuerdo para no más AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en marzo", cuando asuma el nuevo gobierno. "Me comprometo a terminar con las AFP", respondió Boric. Provoste también se sumó a la iniciativa.

Boric sostiene que “el candidato soy yo, no Jadue”

El candidato izquierdista, favorito en las encuestas, tomó distancia de algunas propuestas de sus aliados comunistas de avanzar contra la autonomía del Banco Central: “si algo funciona, no intentes arreglarlo”, sugirió.

Boric explicó sus planes de revisar los tratados comerciales vigentes si llega a la Casa de la Moneda. "No vamos a hacer una revisión unilateral de los tratados, será multilateral", dijo Boric, quien habló de “actualizar” la vigencia de esos acuerdos en materia ambiental y de respeto a los derechos humanos. “En el mundo se han revisado más de 150 tratados (...) la revisión es un proceso natural", explicó.

Al responder una alusión de Kast, dijo que está de acuerdo en condenar todos los hechos de violencia en La Araucania. Sin embargo, le hizo notar al candidato derechista que durante la campaña se sacó fotografías "con personas con poleras con imágenes de gente lanzada al mar" durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Boric dijo que no está de acuerdo con la militarización de La Araucanía, pero “los delitos hay que perseguirlos”. “No me va a temblar la mano para que el estado de derecho rija en La Araucanía como en todo el resto de Chile”, afirma.

En cuanto a cómo será su relación con el Partido Comunista, más a la izquierda que otros aliados dentro de Apruebo Dignidad, Boric dijo que el vínculo durante la campaña electoral viene siendo normal, pero no quiso adelantar cómo sería su participación en el gabinete. "El PC va a tener un espacio sin cuoteo. Aquí el candidato soy yo y las decisiones finales las voy a tomar yo y no Daniel Jadue", dijo Boric, que en estas semanas ha tenido algunas polémicas públicas con el precandidato comunista a quien venció en la interna.

En otro pasaje habló de la “obsesión” de Sichel con los trabajadores públicos, luego de que candidato oficialista los criticara a él y a Provoste por seguir cobrando sus sueldos como parlamentarios. Por último, Boric dijo que Uruguay es una de sus referencias internacionales en temas ambientales y en manejo de la deuda pública.

Kast dice que "no tengo inversiones ni sociedades en el extranjero", pero tuvo

El candidato de Republicanos, que aparece segundo en todas las encuestas, descartó que entre sus seguidores haya quien piense que la izquierda puede garantizar la paz social, en referencia a que bajaría la conflictividad. "El que lo piense está equivocado, votar a la izquierda es votar por la pobreza, el fracaso”

Kast criticó a Boric por “celebrar” el aniversario del estallido social (el lunes 18 de octubre se cumplen dos años) y por no querer hablar de terrorismo en el caso de los grupos mapuches de La Araucanía.

“No es semántico cuando queman a una persona viva, y la militarización de La Araucanía la han hecho los narcotraficantes, uno de los cuales está en Temucuicui y tú conoces a su familia”, criticó.

A Kast le preguntaron por la denuncia de Boric, lanzada en el último debate, acerca de que tuvo inversiones en paraísos fiscales en Panamá. “No tengo inversiones ni sociedades en el extranjero", afirmó Kast, aunque reconoció que sí tuvo en el pasado junto a otros miembros de su familia. De todas maneras, descartó que haya sido una manera de evadir impuestos.

Sichel y el conflicto mapuche: “no entiendo cómo se negocia con alguien que tiene una M-16”

A Sichel le preguntaron por las complejas últimas semanas y por la fuga de votos hacia Kast, que se ha reflejado en una caída en las encuestas. “Más del 90% de los parlamentarios de Chile Podemos Más nos han estado apoyando. Lo que me gustaría es que la gran mayoría de los chilenos terminen apoyando esta candidatura”.

El delfín de Sebastián Piñera explicó que su coordinador de campaña renunció porque “no quiere enlodar una campaña, y él quiere querellarse” contra quienes lo denunciaron en una investigación periodística por recibir aportes de empresas pesqueras en la campaña electoral de 2009.

En otro pasaje, Sichel cuestionó el “chantaje” histórico de instalar la idea de que “solo hay paz social si gobierna la izquierda”. En tono de autocrítica, dijo que, “honestamente”, la actual administración fracasó en seguridad, en particular en el combate al narcotráfico y en La Araucanía, y en las transferencias monetarias a los sectores más vulnerables. Descartó otra vez que su propuesta represente la “continuidad” del actual gobierno de Piñera.



Sichel criticó a Boric por sus propuestas para poner fin al conflicto mapuche. "¿Quieres indultar y ahora quieres sentarse con víctimas y victimarios. Aún no entiendo cómo se negocia con alguien que tiene una M-16", dice Sichel. También negó que el endurecimiento de su discurso sobre los planes para La Araucanía tenga que ver con una fuga de votos por derecha hacia Kast.

Sichel tomó distancia de la propuesta de eliminar las AFP: “Yo no quiero que mi plata y de los chilenos la administre un ente fiscal como no quiero que la administren cinco entidades privada. Yo voy a proteger la libertad de cada chileno de decidir quiénes administran sus cuentas personales”. Sichel se dirigió a Boric y le preguntó: “¿Por qué quieres que sea un burócrata o el Estado quien administre los fondos de pensiones de los chilenos, y no sean ellos quienes elijan?”.

Provoste: “La candidata soy yo, no mi marido"

Provoste polemizó con Sichel por decir que no es la “continuidad” del gobierno de Piñera y anunció una reforma tributaria y un “nuevo pacto fiscal" si llega al gobierno, aunque aclaró que el principal propósito es “terminar con las AFP".

Provoste habló también de sus planes en seguridad. “Vamos a desarmar a nuestro país, vamos a recuperar los barrios para nuestras comunidades, y lo vamos a hacer con la policía. Vamos a descabezar el narcotráfico desde arriba. Junto con esta mano dura, también tenemos que ser capaces de abrir escuelas de segunda oportunidad, vamos a fortalecer la educación técnica-profesional”, planteó la senadora democristiana

Provoste se defendió de un artículo periodístico de La Tercera sobre un juicio que enfrenta su esposo por presuntas irregularidades cuando trabajó en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. “La candidata soy yo, no mi marido. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos”, dijo la candidata de la centroizquierda. “Yo no estoy preocupado de las esposas ni las queridas de nadie”, se quejó en otro momento del debate.

MEO contra la Concertación: “Hizo harto frío cuando presenté la ley de aborto” en 2006

El candidato de Progresistas cuestionó a sus posibles aliados en segunda vuelta, Boric y Provoste, por no "nombrar" a la Convención Constituyente durante la campaña electoral.

Además de la eliminación de las AFP, Enríquez-Ominami propuso un “segundo consenso unitario” entre los candidatos de izquierda y centroizquierda sobre cambio climático.

En varias oportunidades criticó el tono del debate, que por momentos pareció un “jardín de infantes. “Cuestionó a sus excompañeros de la Concertación por no acompañarlo en propuestas que hizo desde 2006, como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. “Hizo harto frío cuando presenté la ley de aborto”, criticó el candidato, que señaló que ni siquiera las mujeres de su partido lo acompañaron

Artés sobre Sichel: “dice que es independiente pero depende de los empresarios”

El candidato más a la izquierda del espectro político le agradeció a MEO por no incluirlo en el pacto para eliminar las AFP. Si bien dijo estar de acuerdo con la propuesta, su intención es demostrar que en las elecciones del 21 de noviembre se presentarán “tres bloques, bien diferenciados”. En otro momento calificó a todos los demás candidatos como neoliberales.

Artés dijo que los candidatos más a la derecha advierten que la izquierda provocaría “cesantía, delincuencia, caos”, pero eso es justamente “lo que estamos viviendo ahora".

Por último, criticó al candidato oficialista: dijo que Sichel “se dice independiente” pero tiene un vínculo muy estrecho con los empresarios y ha sido denunciado por “malos tratos” hacia sus empleados.