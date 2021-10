Ya se cumplieron más de 30 años de la primera llamada por celular en la Argentina, en la historia de la telefonía móvil existen muchos hitos pero uno fundamental ocurrió hace diez años, cuando una marca de celular en el 2011 logró casi todas las cosas que un teléfono móvil y su propietario necesitan en esta edad “moderna”. Multimedia de altísima definición, sistema operativo en pantalla plana y contar con GPS.

El gps no sólo permitía compartir la propia ubicación y tener acceso a miles de funciones que cambiarían la forma de trabajar y de vivir en el mundo sino que ha redefinido el tiempo y espacio que se comenzó a llamar tiempo real.

Como si todo lo anterior hubiera sido irreal, o estuviera en otra dimensión, propuso la hegemonía de un nuevo tiempo verbal, el futuro perfecto. Todas las manañas nos despertamos azorados porque el celular luego de sonar como despertador, nos trae las noticias a la cama, y ya estamos acostumbrados a preguntarnos: ¿Qué habrá pasado hoy? Una irrupción de un volcán en Estados Unidos, y otro en Las Palmas, ¿tendrán algún tipo de relación? Pero ese intento de comprensión no es nada en comparación con ese tiempo verbal que nos abre nuestros celulares hiperconectados en tiempo real, vivimos en el futuro que ya ocurrió pero que espera que miremos el celular para que sea nuestro pasado, este tiempo verbal sólo muestra nuestro desconcierto, la punta de una fría incertidumbre frente a las miles de datos que llegan a nosotres en fracciones de segundos y sobre todo, no nos podemos meter debajo de las sábanas porque conocen dónde estamos, cuando fue la última vez que nos conectamos y, sobre todo, sabe el celular cómo hallarse a sí mismo por si se nos pierde o si lo queremos perder.

El tiempo real es una presencia inquietante, lo definen como una acción futura ocurrida con anterioridad a otra también futura. Es un tiempo verbal “relativo” entre dos futuros y en el medio estamos nosotros tratando de desperezarnos para comenzar un nuevo día laboral, y ya desde el mismo principio nos dice que la acción que hagamos es perfectible. Podríamos saber más sobre las placas tectónicas y las poblaciones en riesgo.

La noción del tiempo y el espacio han cambiado, no es necesario verte para estar con vos, no es necesario el cuerpo para testimoniar nuestra presencia. El tiempo ha sido una de las obsesiones más duraderas y trascendentes del ser humano, una forma pura de la sensibilidad kantiana que no está ni adentro ni afuera sino como condición de posibilidad de la inteligencia humana

Pero esto era del tiempo A.C. (antes del celular), el tiempo en definitiva en alguna de sus versiones “antiguas” hablaba de una duración, se trataba de un estado, una transformación, una diferencia, en cambio el tiempo real presenta una novedad, no hay resistencia entre pasado, presente y futuro, es sincrónico, ya no diacrónico. Las consecuencias de este nuevo tiempo sincrónico permiten plantear un campo fértil para las viralizaciones, en las múltiples pantallas e imágenes que construyen una historia diferente.

Esa presencia ininterrumpida, continua, lanza a los logorreicos de la acción a la impulsividad de que todo está permitido, el tiempo real son las miradas del otro, las visualizaciones, los likeadores, los estalkeadores, las fakesnews. El tiempo real desconcierta, marea, crea un nuevo campo en la psicopatología de la vida cotidiana: el adicto, el débil mental, el maniaco depresivo ya tienen cada uno, cada una su diagnóstico, su farmacología y sus casas de altos estudios disciplinares.

Y antes de salir a la calle queremos saber el tiempo pero ya no sacamos la mano para ver si llueve y cuál era la temperatura, el tiempo real te dice cuál es la temperatura y el pronóstico del tiempo para los próximos tres meses.

Pero las pantallas esconden, velan algo que está detrás. Son pantalla de algo, en filosofía ese algo es la cosa (Kant, Heidegger), en psicoanálisis es lo real. Entonces ¿las pantallas en tiempo real esconden lo real? Para conocer qué hay detrás de una pantalla resulta necesario un quiebre, la discontinuidad y entre las esquirlas, entre los fragmentos despedazados nos veremos enfrentados a las consecuencias desconcertantes de este nuevo tiempo.

Siempre nos faltará el tiempo para hacer todo lo que queremos. El tiempo es la impotencia del deseo. En definitiva si te ofrecen tres deseos, podés solucionar todo solamente con uno: tener tiempo. El tiempo real nos tiene aterrorizados, confundidos, extraviados, perdidos. El tiempo real nos abre la dimensión cada vez más nítida de la catástrofe. Atrás de esas pantallas pulidas, de esa pantomima que hacen los celulares para hacernos creer que somos cada vez más libres, que podemos vivir en el tiempo real, que podemos ver cómo viene el chico del delivery en tiempo real con nuestra cerveza artesanal, reaparece un olor raro del desconcierto antes de la salir a la calle para un nuevo día laboral.

Martín Smud es psicoanalista y escritor.