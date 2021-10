El Barcelona se juega una parada brava este miércoles en la Champions League y una de las nuevas cartas con la que contará el entrenador Ronald Koeman es Sergio Agüero, recuperado de su lesión y quien debutó el domingo pasado ante el Valencia.

"Intento entrenarme bien y ser titular es decisión del técnico. Cuando hacés las cosas bien, tenés más opciones de ser titular. Hay muy buenos jugadores y hay que respetar. El puesto se gana estando bien físicamente y haciendo las cosas bien en los partidos", definió el Kun en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Dinamo de Kiev ucraniano, desde las 13.45 (televisa ESPN 1).

El Barcelona es al momento el segundo peor equipo de la fase de grupos de la Champions League, tras caer 3-0 con el Bayern Múnich en el Camp Nou y repetir goleada en contra ante el Benfica en Lisboa. El único otro club que tampoco tiene puntos pero suma peor diferencia de gol es el Malmo sueco (sin tantos a favor y con 7 en contra), en la zona de Juventus, Chelsea y Zenit.



"Tenemos que ganar sí o sí y si no lo hacemos estamos casi afuera. Estamos con confianza. Con la ayuda de la gente, podremos sumar los tres puntos que necesitamos", opinó el Kun sobre el duelo ante los ucranianos, que suman un punto en el grupo. En tanto, desde las 16, Benfica (4 unidades) recibirá al temible Bayern (6).



La salida de Lionel Messi hacia París sigue siendo el tema excluyente en el flojo presente del Barcelona y Agüero no pudo evitar referirse al ahora jugador del PSG: "Ya es un tema pasado. A todos nos cayó de sorpresa y prefiero pensar de aquí en adelante. El está disfrutando y como amigo quiero que lo haga como hizo siempre".

Por último, el delantero se refirió a sus objetivos en su nuevo club: "Nunca me puse cifras de goles. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero. En el City ya fui más 9 que segundo delantero y nunca me propuse objetivos sino acabar la temporada de la mejor forma. Si es con goles, mejor. El objetivo es estar bien toda la temporada, marcar goles si puedo y ganar algún título".



En otro de los encuentros del miércoles, el Manchester United (3 unidades) de Cristiano Ronaldo -a la baja tras sumar sólo un punto en los últimos tres partidos de Premier League- recibirá al Atalanta (4) de Juan Musso y José Luis Palomino desde las 16 (por ESPN 1). En simultáneo, Young Boys (3) y Villarreal (1) se medirán en Suiza.

Por el Grupo G, el Sevilla (2) de Marcos Acuña, Papu Gómez, Gonzalo Montiel y Lucas Ocampos visitará al Lille francés (1), desde las 16 (por ESPN 3). En primer turno, a las 13.45 (por ESPN 2), el Salzburgo austríaco (4) será local del Wolfsburgo alemán (2).



Mientras que por la Zona H, la líder Juventus (6) irá a Rusia para enfrentar al Zenit (3) a las 16 (por ESPN 2), al igual que el duelo entre Chelsea (3) vs. Malmo (0) en Londres.