De cara a las elecciones legislativas generales, el presidente Alberto Fernández hizo hincapié en la necesidad de llegar a un "gran acuerdo social" que no deje "a nadie afuera", por lo cual señaló que "lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos" para "ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación".

El jefe de Estado se pronunció de ese modo durante la visita que realizó en Chubut para una reunión del gabinete federal, en el marco del programa de capitales alternas y la firma de una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros, en donde alertó que Argentina vivió "un tiempo muy ingrato" por la pandemia de coronavirus.



Asimismo, el máximo mandatario reafirmó su "compromiso a cumplir en los próximos 2 años" con lo prometido por el Frente de Todos (FdT) al asumir el Gobierno, y aseguró que su gestión le "pondrá toda la garra" para dar respuestas a las demandas de los argentinos.

Además, habló de la importancia de trabajar en conjunto: "Necesito de la unidad de todos ustedes. Es la unidad lo que nos hizo llegar adonde llegamos y es la unidad la que nos va a impulsar en el tiempo que viene".



La construcción de un acuerdo social

Tras la actividad oficial, Fernández participó en el acto del Frente de Todos en Comodoro Rivadavia y, en línea con lo expresado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el Presidente habló de la necesidad de construir un acuerdo social con diferentes sectores.

"Nosotros elegimos a los que invierten para producir, a esos empresarios, a esas pequeñas y medianas empresas que arriesgan su capital, dan trabajo, producen, crecen, exportan, venden. Todos aportamos a que esa Argentina se pueda consolidar, estamos convencidos que es la Argentina que hace falta. Queremos que en Argentina crezca el trabajo", destacó.

En ese sentido, consideró fundamental contar con el apoyo de distintos sectores: "Esa Argentina no la puedo construir solo, necesito de todos. Necesito que cada uno desde su lugar me acompañe. Cuando hablamos con Cristina y Sergio de la necesidad de construir un nuevo acuerdo social no dejo a nadie afuera. Todos debemos ser capaces de construir esa sociedad".

"No quiero más una sociedad que descarta argentinos, quiero una sociedad que abrace a todos los argentinos. No puedo hacerlo solo, ni siquiera con Cristina. Necesitamos de senadores y diputados que en el Congreso acompañen las decisiones que nosotros tomamos", enfatizó.

Al realizar este diagnóstico, marcó que hay dos visiones contrapuestas: "Cuando vuelvan a votar en noviembre no se olviden, porque las opciones son siempre los mismos: los que le dicen no a los derechos del trabajo y estamos los que decimos sí a los derechos de los que trabajan, los que le dicen no a la educación pública y los que les decimos sí, los que reniegan de la salud pública y los que apostamos a la salud pública, los que quieren una Argentina concentrada y los que queremos una sola Argentina que se integre, crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia".

Dos modelos de país en debate

En su discurso, Fernández remarcó que en estas elecciones hay dos modelos de país en juego. "Todavía algunos dudan de la importancia de la educación pública. Me hubiera gustado que nadie piense que uno tiene la desgracia de caer en la educación pública, sino que se piense en aquel general que un día tomó la presidencia de la patria e hizo que todas las universidades sean gratuitas para que los hijos de los obreros se conviertan en estudiantes universitarios", acentuó, en alusión a la exgobernadora bonaerense.

Al referirse a la gestión de María Eugenia Vidal, expresó: "Quisiera que nadie más dude como se dudaba hace poco en la provincia de Buenos Aires, cuando allí una gobernadora planteaba que no iba a abrir un hospital más. Desatendió la salud y llegó la pandemia y tuvimos que poner de pie un sistema de salud que no existía".

El plan de reforma laboral de Juntos por el Cambio

Fernández también criticó el discurso de Juntos por el Cambio a favor de una flexibilización en las condiciones laborales y opinó que Argentina fue un ejemplo de incorporación de derechos durante el peronismo.

"Hubo un tiempo en que nos distinguimos en el mundo, fuimos diferentes, toda América Latina nos miraba porque teníamos educación gratuita, salud gratuita y porque un día llegó al peronismo y a los que trabajan les dio estabilidad, derechos sociales, aguinaldo, vacaciones pagas. Creo que la mejor Argentina fue la que dio derechos", graficó.

Y advirtió: "A medida que fuimos perdiendo esos derechos, fuimos una peor sociedad. Cuando me vienen a decir que la solución es que no paguen indemnizaciones yo digo esa idea no, sí al trabajo, sí al cuidado de los derechos de los que trabajan".

Argentina pospandemia

En otro tramo de su exposición, subrayó la importancia de construir un nuevo país después de la pandemia de coronavirus: "Atrás ha quedado un tiempo muy ingrato donde padeció la Argentina. Ser sobrevivientes de la pandemia nos obliga moralmente a cambiar la realidad que hasta aquí vivimos. Tenemos el deber ético de no dejar que se vuelva a repetir el mundo que existió hasta la pandemia, porque ese mundo lo único que dejó en evidencia es la desigualdad en que vivimos".

Sobre este punto, sostuvo que "lo que queda por delante es qué sociedad queremos construir, porque si nosotros hemos vivido todo esto para que todo siga siendo igual entonces no habrá tenido sentido todo el dolor que vivimos" y que "la sociedad que hay que construir no supone menos derechos, supone más derechos".

En línea con lo expuesto, hizo foco en la importancia de la agenda de género tras la crisis sanitaria: "Estoy preocupado por los derechos de las mujeres, ¿saben por qué? Porque en la pandemia quienes más trabajo perdieron fueron las mujeres".