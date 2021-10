Una Carpa Cartonera se instalará hoy y mañana en la plaza 25 de mayo para reclamar la aprobación de la ordenanza de Servicio Público de Residuos Reciclables, que se presentará también hoy, por segunda vez, como ya lo hizo la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la Argentina en 2017, en conjunto con el Taller Ecologista y el Grupo Obispo Angelelli. ¿En qué consiste este proyecto? En generar una amplia política pública de recuperación de residuos que integre a lxs 3000 cartonerxs que hoy existen en la ciudad de Rosario. “Se gasta un presupuesto muy elevado en la disposición de los residuos sólidos. Planteamos que la inclusión de los recicladores no sólo se presenta como la creación de un trabajo genuino, sino que aporta una labor que está absolutamente invisibilizada y un trabajo ambiental que es enorme, que aparte de ser sustentable, hoy en día se está abordando de manera muy insuficiente”, expresó Juliana Muchiut, que es de la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El trabajo cotidiano -e irregular- de los recicladores urbanos informales evita que se entierren 9000 toneladas mensuales de residuos en el relleno sanitario, pero también les deja a expensas de las condiciones de venta del mercado. Si la Municipalidad organizara esa fuerza de trabajo, el beneficio sería doble: ambiental y social.

En el texto de la ordenanza, en los considerandos, se expresa de esta manera: “Los recuperadores urbanos, que muchas veces han sido pensados como un problema a resolver, son portadores de un saber hacer, de un oficio, como lo han demostrado un número cada vez más amplio de experiencias en nuestra ciudad y país, y que deberían ser valorados como parte de una posible solución al problema que la ciudad enfrenta relativo al logro de un manejo sustentable de los residuos”.

Muchiut destaca las experiencias que ya viene llevando la Municipalidad, por ejemplo, en Lomas de Alberdi, pero subraya que es insuficiente en su magnitud, en relación al problema y a las metas planteadas por la ordenanza Basura Cero. “Lo que planteamos es que no está mal el trabajo que se viene haciendo, sino que es sumamente insuficiente, no alcanza en absoluto para atender las necesidades de los recicladores. El número de chicos que está yendo a los comedores se triplicó. Está claro que hacen falta respuestas y soluciones a esto”, dice la activista. Es a dos puntas: tanto los residuos que se reciclan como las personas incluidas en estas experiencias son escasos.

Con respecto al número de personas que cartonean por la ciudad, Muchiut dice que el número de 3000 surge "del relevamiento de barrios populares, a partir de quienes se autoperciben de esa manera, y se definen así. Después, hay un montón de compas que se quedaron sin trabajo y salen a buscar lo que haya. Hay niños, una situación que hace mucho tiempo que no se veía. Es súper shockeante y súper duro no poder avanzar en cambiar esta realidad, que se cambia con una regulación estatal". También plantea la necesidad de "generar un circuito de comercialización justo", para que las personas que reciclan residuos no queden a expensas de los precios que les ponen las compraventas.

Los números son elocuentes sobre la necesidad de intensificar la recuperación de residuos. Según la ordenanza Basura Cero, en 2017 en Rosario se deberían haber enterrado en promedio menos de 350 toneladas diarias y sin embargo se dispusieron en 843 toneladas diarias.

Actualmente se entierran por día en el relleno de Ricardone unas 784 toneladas de residuos. Está claro que los objetivos no se están cumpliendo. La misma ordenanza prohibía para 2020 la disposición final de materiales reciclables o compostables, que conforman cerca del 80% de los residuos que producimos. Sin embargo, en 2020 el valor de disposición final sigue siendo extremadamente alto, de 286.035 toneladas, dando cuenta que siguen llegando enormes cantidades de materiales que podrían recuperarse. Todos estos datos forman parte de la fundamentación de la ordenanza que propone, claramente, un servicio de recuperación de residuos urbanos que funcione en todos los distritos, con la modalidad “puerta a puerta”.

La experiencia que destacan se realiza en el barrio Industrial de Rosario, donde vecinas y vecinos esperan los días pautados a les recicladores para entregarles en mano los residuos reciclables. Es que los contenedores de color naranja, que ni siquiera están en todas las esquinas, no cumplen el papel previsto. “Que el circuito de recolección diferenciada con inclusión social en base al decreto 51.224 por el cual se incorporaron 15 recolectores y recolectoras informales, que desarrolla la modalidad de recolección Puerta a Puerta en Barrio Industrial de la ciudad de Rosario supera cualitativamente al modelo de recolección tradicional, tanto en la calidad de los materiales recolectados, así como en la cantidad de material reciclable plausible de ser recuperado” explicita el proyecto que volverá a presentarse hoy. “Este circuito cuenta con dos años de existencia y hasta la fecha es utilizado por más de 1200 domicilios, comercios e instituciones, habiendo recolectado hasta la fecha más de 80 toneladas de materiales reciclables, combinando la generación de trabajo genuino con el cuidado del ambiente”, señala.

“Se vienen realizando algún tipo de trabajo con grupos determinados. Lo que nosotros planteamos es que para haber pasado doce años de la sanción de la ordenanza de Basura Cero y del 51.224, que reconoce a 15 compañeros, y en la planta de (reciclaje de) residuos de Bella Vista hay alrededor de 50 compañeros, más los que trabajan en emprendimientos con el municipio, es insuficiente”, señala Muchiut.

El texto de la ordenanza también reconoce esos avances. “La actual gestión municipal ha implementado estrategias parciales con eficiencias relativas, entre las que se pueden citar: el Separe Puerta a Puerta, los Centros de Recepción de residuos, las Islas de Separación; Barrios Verdes; los Canjes Saludables, y otros programas más específicos como el de recepción de Aceite Vegetal Usado o de residuos informáticos”, sostiene la fundamentación, que también señala la creación de “un importante centro de tratamiento”, la Planta de Bella Vista (con una capacidad de Procesamiento de 200 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos), que actualmente procesa un total de 120 toneladas diarias. Recientemente, se ha inaugurado una segunda planta de clasificación de materiales reciclables en el mismo predio.

Para lograr que esas tareas tengan una eficacia contundente, lo que hace falta es que las personas que diariamente recorren la ciudad buscando residuos para sustentarse puedan formar parte de la estrategia integral del municipio. Y allí entra la creación del Servicio Público de Recuperación de Residuos Reciclables, en el marco de la Dirección General de Gestión de Residuos, de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

Con un extenso articulado, la ordenanza que vuelve a ponerse a consideración del Concejo Municipal plantea que la Municipalidad tome a su cargo el servicio público de recolección y reciclado de residuos, a través de la creación de circuitos urbanos y recorridos de recolección zonificados en toda la ciudad, gestionados por agrupaciones y/o cooperativas de Recicladores Urbanos en convenio con el Estado municipal; y en articulación directa con la ciudadanía y con diversos actores de la sociedad civil. Para esto, el municipio deberá pagar un complemento salarial. En el texto de la ordenanza también se dispone de dónde saldrá el presupuesto: “Se afectarán a su vez las partidas presupuestarias correspondientes a recursos de libre disponibilidad con los que hoy cuenta la Secretaría, y se propone la reasignación de fondos específicos presentes en las condiciones licitatorias con los Servicios de Limpieza e Higiene Urbana y con los de Disposición Final de Residuos”.