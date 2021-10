Disney dio a conocer el trailer de Lightyear, un spin-off de la saga de Toy Story. Considerada una obra maestra del cine de animación, Toy Story tuvo su primera entrega en 1995. La nueva película, prevista para verse el año próximo, se centra en la figura del astronauta Buzz Lightyear, con la particularidad de que la voz no será de Tim Allen, como en las anteriores películas creadas por Pixar, sino de Chris Evans.

“La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca había significado tanto en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo", dijo Evans, quien se reconoció fan de Toy Story. "No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia. Me pellizco todos los días”, agregó.

Lightyear tiene como director a Angus MacLane, qu dirigió para Pixar Toy Story de terror y Buscando a Dory. Sobre el argumento de esta historia desprendida del tronco principal de la saga, afirmó que "es la película de Buzz Lightyear". "Es ese personaje, pero como el joven piloto y ‘guardabosques’ espacial, no como el juguete”, agregó. El astronauta de juguete está basado en un personaje de una franquicia de ciencia-ficción, que a su vez fue un capitán de la Unidad de Protección del Universo de la Alianza Intergaláctica.

“Si los elementos centrales de lo que es Buzz estuvieran correctamente, querrías asegurarte de que tuviera un láser, probablemente querrías que tuviera patas de cohete y probablemente querrías hacer que en algún momento tenga un antagonista reconocible”, añadió MacLane.

La película llegará a la salas en 2022 y ya despierta dudas respecto de si habrá una película similar con el vaquero Woody, el otro protagonista de Toy Story.