El reclamo de las estudiantes del colegio Roque González de Posadas, Misiones, por los abusos sexuales que sufrían por parte de sus compañeros forzó un cambio de autoridades, que este martes fue confirmado por Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm).

La nueva rectora de la escuela será Gabriela Kagerer, quien hasta el momento ejercía como profesora de Economía en el mismo colegio.

"Todas las tensiones son oportunidades para repensar roles y funciones", prometió el director ejecutivo del Spepm, Luis Bogado, quien reconoció que "hubo acontecimientos que ninguno de los actores pudieron resolver por diferentes factores".

La protesta iniciada a fines de octubre por las alumnas de la institución, quienes protagonizaron una sentada en el patio de la escuela con carteles en los que se leía "No al acoso", "No me callo, hablo por todxs", "No quiero tu piropo, quiero tu respeto", expuso una serie de abusos que sufrían las adolescentes por parte de sus compañeros, quienes difundían fotos y videos ofensivos a través de Whatsapp.

Tras la denuncia de las madres y los padres de la comunidad educativa, la fiscal en lo Correccional Nº 1 de Posadas ordenó que seis de los estudiantes acusados terminen la cursada de forma online.

El entonces rector de la escuela, Juan Rajimón, luego de afirmar que los hechos denunciados no eran "un problema nuestro", finalmente tuvo que dar un paso al costado y actualmente está en uso de licencia.

Kagerer, la flamante rectora, es egresada de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

"Buscamos dar las mejores respuestas"

El cambio de autoridades en el colegio de Posadas se había anticipado el sábado pasado, cuando el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, adelantó que la salida de Rajimón era un hecho.

"Informamos a la comunidad educativa que hoy se ha producido un cambio de autoridades del Colegio Roque González buscando llevar calma a las familias y sostener el normal desarrollo de las actividades escolares", sostuvo y agregó: "Hemos escuchado y buscamos dar las mejores respuestas al respecto".

Además, según informaron fuentes provinciales a la agencia estatal Télam, la designación de Kagerer no sería el único cambio que se producirá en el colegio, que fortalecerá la promoción de la Educación Sexual Integral.

Mientras tanto, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones reconoció que las denuncias de las alumnas del segundo año del colegio en cuestión se repetían dentro y fuera de la escuela.