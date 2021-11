La candidata porteña María Eugenia Vidal cerró su campaña junto a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Martin Lousteau en la plaza donde esta la flor de metal sobre Avenida Alcorta. La rodearon unos cientos de seguidores y dirigentes de todas las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio, en un clima festivo (pero sin globos) y bajo el cantito: "Volveremos a ser gobierno en 2023".. "Hay que decirle basta al kirchnerismo. Basta de inseguridad. Basta de escuelas cerradas. Basta de inflación. Basta de atropello", sostuvo el jefe de Gobierno. "Les dijimos 'basta' y no nos escucharos. Nos respondieron con el 'plan platita'. Siguieron con el 'ah, pero Macri'. El basta tiene que ser atronador", remarcó Vidal que cerró el acto.



Vidal logró hacer el cierre de campaña que la lluvia no le permitió en las PASO. Estuvieron Macri, Larreta, Lousteau, pero también aliados como Diego García Vilas (por el espacio de Graciela Ocaña), el radical Emiliano Yacobitti, el socialista Roy Cortina y el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. Contra el fondo métalico de la flor, en un escenario 360 rodeado por banderas del radicalismo y banderas amarillas, una serie de candidatos y dirigentes se fueron sucediendo. El candidato a legislador Emmanuel Ferrario hizo las veces de moderador: los llamó al escenario a Mauricio Macri --que saludó pero no habló-- y luego a Patricia Bullrich. "El Gobierno encerró a la gente y liberó a los presos. Ahora todos los argentinos se dieron cuenta de cómo bajamos los homicidios", lanzó la presidenta del PRO. Antes habían hablado Cortina, García Vilas y Hernán Reyes (que va en la lista de legisladores porteños por la Coalición Cívica).



El gesto que acuñaron era una mano en gesto de "stop" para graficar el "BASTA" (así, con mayúsculas) que fue la consigna en toda la campaña de Juntos por el Cambio. Le siguió el senador Martín Lousteau. "Nada de lo que Cristina no quería discutir se podía discutir en la Argentina. Ahora la situación es distinta. Vamos a empezar a discutir otro país", sostuvo el senador.



"Esta semana ha sido dolorosa: no solo hemos visto homicidios y barbaridades. No puedo dejar de comentarles el profundo dolor que sentí con la muerte de Roberto (Sabo). Tenemos que terminar con el proyecto demencial y totalitario que ha asolado a la República. En diciembre del 23 vamos a terminar con esta pesadilla. ¡Y el 14 de noviembre vamos a tener una victoria colosal!", sostuvo Ricardo López Murphy, que se escapó del clima festivo que tenía el acto. "Tenemos una vicepresidenta millonaria mientras el pueblo tiene hambre. ¡No me vengan a hablar de progresismo los que quieren a los pobres en la pobreza!", dijo Paula Olivetto, dirigente cercana a Elisa Carrió, que no estuvo presente. "Presidente Macri, confiamos en usted y acá nos tiene", lo saludó al ex mandatario (también millonario) unos minutos antes.



-No es cementooooo, es dignidaaaad -corearon en el acto. Los candidatos se sumaron a otro cantito sobre Vidal. "¡Me apagaron el micrófono!", se quejó Larreta.



"Al kirchnerismo le dimos la primera dosis en las PASO. Y el 14 le vamos a dar la segunda dosis. El único lenguaje que entiende el kirchnerismo es el lenguaje de las urnas", sostuvo Martín Tetaz. que queria alquilar un helicóptero y tirar billetes falsos (le dijeron que no). "Tuvimos la peor gestión en la pandemia del mundo", sostuvo el candidato impulsado por Lousteau. Puso como ejemplo de vacunación a Chile (que utilizó una vacuna que no había terminado sus pruebas de fase 3). Fue el único que se animó a defender el endeudamiento de Macri. Y dijo que Sergio Massa es "el candidato cuántico". "Vos lo bautistaste 'ventajita'", le dijo a Macri. Las caras de Vidal y Larreta no aprobaron esa parte del discurso.



Larreta subió con su propia canción de ingreso y mostró una bandera que decía: "BASTA". "Mostramos que podíamos gestionar bien la pandemia sin privilegios", sostuvo Larreta, quien pidió un aplauso para el ministro de Salud, Fernán Quirós. Y pidió un cantito por las escuelas: "Olé, olá, no se cierran nunca más". Luego bromeó: "No me dejan cantar, porque dicen que vamos a perder votos". "Que no nos gane la desesperanza cuando vemos casos como el de Roberto", sostuvo el jefe de Gobierno, quien recordó la creación de la Policía Metropolitana (dejó de lado su primer jefe, el "Fino" Palacios y el escándalo de las escuchas ilegales). Vidal hizo lo mismo.



-Volveremos, volvemos otra vez, volveremos a ser gobierno en el 2023 -cantaron. Fue curioso (y estudiado) que no fue "como en 2015".



"Hay que decirle basta al kirchnerismo. Basta de inseguridad. Basta de escuelas cerradas. Basta de inflación. Basta de atropello", sostuvo el jefe de Gobierno. "Si conseguimos cinco senadores se acaba el autoritarismo donde ella hace lo que se le canta", remarcó Larreta, quien insistió en que no voten "a las expresiones minoritaria".



"Es dificil lo que viene, porque ya conocemos al kirchnerismo. Solo gobernaron para ellos. Ni en la peor pandemia pudieron ponerse del lado de la gentes", comenzó Vidal, que cambió su imagen en redes a la palabra "BASTA". "Les dijimos 'basta' y no nos escuchamos. Nos respondieron con el 'plan platita'. Siguieron con el 'ah, pero Macri'. Este 14 de noviembre tiene que ser un basta más atronador", sostuvo. "¡Basta de que te maten un hijo y el ministro de Seguridad te diga que pasa en todo el mundo!", lanzó Vidal, quien hizo eje en la inseguridad. La exgobernadora bonaerense cerró diciendo que "en estas elecciones se juega el poder del kirchnerismo".