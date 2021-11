El titular del gremio ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano disfruta de ser directo y no oculta el disgusto que le generó el resultado del congreso ordinario de la CGT. Mantiene diferencias con el sector de Gordos e Independientes que sostienen a Héctor Daer y mucho más con el gremio de Pablo Moyano. Afirma que decidió no ser parte del nuevo consejo directivo porque no cree que exista la unidad declamada. Es más, se anima a darle una fecha de vencimiento.

"Esta CGT se parte a más tardar en marzo", dice levantando la voz y mirando a sus interlocutores y se le escapa una expresión de satisfacción ante la sorpresa que genera. Es más, considera que el fracaso de la unidad vendrá desde el sector de camioneros. Maturano nunca tuvo una buena relación con los Moyano pero todo empeoró cuando lo desplazaron de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. "Voy a crear una nueva federación y la CATT será una cáscara vacía", advierte. Pero allí no termina, Maturano dice también estar disgustado con el gobierno nacional porque "no es peronista" y, por eso, afirmó que el domingo "voto a la izquierda".