El candidato a diputado nacional por Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, expresó este domingo que “la situación de Argentina es extremadamente delicada” al acercarse a emitir su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro.

Ante la prensa, detalló que “la situación de Argentina es extremadamente delicada, tenemos que esperar que no nos sigan haciendo daño para que los argentinos no tengan que padecer tantas aberraciones”.

Luego, expresó: “Soy bilardista, así que en lo único que creo es en el resultado y vamos a tenerlo hoy a la noche. Nosotros hemos hecho un trabajo duro, hemos dejado lo mejor de nosotros y ahora estamos esperando que la mayor cantidad de porteños nos acompañen para seguir adelante”.

"El Pro es un partido social demócrata, en su alianza tiene partidos de izquierda", dijo Milei e instó a que la gente vaya a votar y dijo que "es momento de que los individuos cambien el rumbo decadente de la Argentina".

"La intención es terminar con la falsa grieta entre lo que es el oficialismo y la pseudo oposición, que haya una verdadera alternativa que le sirva a las personas y que volvamos a ser un país digno donde valga la pena vivir", expresó Milei. "Nosotros no sólo tenemos un montón de propuestas, hasta tenemos un programa de gobierno. No solo está plasmado en distintos libros publicados, sino también en entrevistas que me han hecho a lo largo de los años", puntualizó.

Al ser consultado por si el dólar aumentará luego de los resultados de las elecciones generales, expresó que “eso es una cuestión de mercado, te llega a intervenir el Banco Central y ves que no se mueve el dólar, pero vos perdés reservas y es lo mismo”.