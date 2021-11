El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri "hubo un Estado ausente" para atender la problemática social pero presente para "generar un endeudamiento que arruinó el futuro de la gente, arruinándonos el futuro y la vida muy fuerte y con mucha dedicación y fugándose toda esa plata que entraba".

En ese sentido, señaló que "fue un Estado desinteresado, que pensó en otras cosas, un Estado ausente acá, porque en otros lados estuvo firmando unos acuerdos de endeudamiento de los que vamos a tener que dar cuenta durante generaciones", dijo el gobernador bonaerense al encabezar el acto de inauguración de la ampliación del edificio de la escuela primaria 19 de General Rodríguez.

Kicillof criticó también el endeudamiento tomado por la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Macri al manifestar que podrían haberse realizado "miles y miles de edificios" escolares "pero había desidia por un lado y subordinación y valor por el otro". El mandatario elogió las flamantes instalaciones de la escuela pero resaltó que tras múltiples obstáculos, incluyendo trámite burocráticos, se llegó a una inauguración merced a la participación de la comunidad" y del sector privado.

"Acá tenemos también empresarios responsables, empresarios que piensan en la comunidad, con ellos queremos trabajar", enfatizó tras lo que resaltó que "con vocación política y con laburo se terminó esta obra en un año y medio y con pandemia".

"Si cada uno se dedica a lo que se tiene que dedicar, no tengo ninguna duda que vamos a tener primero un centro universitario y después la Universidad. Vamos a hacer de General Rodríguez lo que su pueblo quiere que sea", enfatizó. Por su parte, el intendente de General Rodríguez, Mauro Santiago García, dijo que el gobierno de Vidal "no puso ni una bolsa de cemento" en la escuela y resaltó que en cuatro años de gestión "no hicieron nada" por la educación mientras que alagó la gestión de Kicillof porque "el gobierno tiene clara la agenda".