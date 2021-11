Los avances de las diferentes variantes de coronavirus, vienen provocando nuevos confinamientos en diversos países. La aparición de la variante Omicron que ya afecta Sudáfrica, prendió todas las alertas a nivel mundial (https://www.pagina12.com.ar/385734-cuales-son-los-principales-sintomas-de-la-variante-omicron-d).



En este contexto, y como se lo viene anunciando desde el ámbito gubernamental, Argentina, y puntualmente Catamarca, no están alejadas del mapa general que se plantea. El fin de la pandemia no tiene horizonte y las principales recomendaciones son mantener los cuidados, más allá de la liberación de actividades y, fundamentalmente, el fuerte impulso al plan de vacunación que se viene realizando a nivel local.

La titular de Salud, Claudia Palladino, explicó que “nosotros tenemos una estrategia planteada y que venimos ejerciendo que es vacunar mucho y en todas las franjas etarias”.

El objetivo es lograr la adherencia plena a la vacunación, esto permitiría una disminución en las internaciones; que el covid-19 pase a ser parte de lo cotidiano con un menor impacto en los cuadros graves. “También venimos pidiendo a todas las personas, que si alguno tiene alguna duda, no minimice los síntomas y asista a los nodos de testeo. Eso nos va a permitir hacer una detección precoz de los positivos, y como hicimos siempre, el bloqueo de ellos y sus contactos para evitar contagiar a otros”, aclaró.

En relación con el análisis global, Palladino dijo que “nosotros lo hablamos con la ministra Carla Vizzotti; lo que vimos es que el contexto general mundial y lo que pasa puntualmente en Europa, es que la vacunación en niños no se está dando, y los niños tal vez no hacen manifestaciones serias de enfermedad, más allá de que sí tenemos en el hospital Garrahan registros de niños seriamente afectados; pero son ejes de contagio, en general cuando uno convive no está con barbijo y el hecho de estar mucho tiempo en un mismo espacio es un elemento a tener en cuenta”.

Según la funcionaria, el porcentaje de vacunación de algunos países tenía como el límite de corte que se barajaba como de cierta seguridad, entre el 60% y el 70%. “Con estos índices las olas que vienen atravesando algunos países son cada vez peor, el covid-19 nos sorprende, es un virus nuevo que crea mutaciones y variantes, es un virus con el que tenemos que aprender a convivir, buscar nuevas maneras de convivencia, y a medida que aprendemos de lo que pasa en otros países, ir viendo cómo se desarrolla para tomar decisiones en la provincia y poder seguir cuidando lo mejor posible a la comunidad”, concluyó Palladino.

