Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds, afirmó este lunes que le da "mucha tristeza cómo se está deteriorando el fútbol" como consecuencia de su comercialización y del calendario apretado en la actividad profesional con el Mundial de Qatar 2022 como eje.

"Tengo serias dudas sobre el futuro del fútbol profesional porque se comercializa constantemente y el producto cada vez es peor. Me da mucha tristeza cómo se está deteriorando el fútbol", aseveró Bielsa en la conferencia de prensa previa al partido que el Leeds United jugará este martes ante el Crystal Palace por la Premier League. "El calendario está tan sobrecargado que no se tiene en cuenta el desarrollo ni la preparación", agregó el ex DT del seleccionado argentino.

Qatar 2022 modificó el calendario tradicional de los campeonatos del mundo y se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre para evitar la temporada de verano en ese lugar que registra altas temperaturas. "El Mundial es un espectáculo que se juega cada cuatro años y es el homenaje que el fútbol le hace al mundo, pero para empeorar las cosas no tiene sentido", apuntó el "Loco".

Por otra parte, Bielsa destacó la actitud de los hinchas del Leeds ante la floja campaña en la Premier League que está a tres puntos de la zona de descenso. "El sentir natural del hincha es pretender obtener lo que está en juego. Cuando un equipo no consigue lo que el hincha imagina que está en condiciones de obtener su propio club, manifiesta su inconformismo. Hago una proyección hacia el aficionado en general. Tampoco ese análisis coincide con el comportamiento del hincha de Leeds hacia nosotros. En la adversidad, es cuando el equipo recibe más apoyo y compresión", analizó Bielsa.