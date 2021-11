El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere reconvertir a 2500 trabajadores del Programa Veredas Limpias en beneficiarios de planes sociales. Así lo denuncian las organizaciones de CABA, que advirtieron sobre la intención de Horacio Rodríguez Larreta de privatizar el servicio. “Queremos mantener nuestros puestos de trabajo. Hoy estamos precarizados, deberíamos avanzar hacia tener trabajo con derechos; en cambio, el gobierno porteño quiere llevarnos hacia atrás, a cobrar planes”, señala a Página/12 Noemí Avalos, trabajadora del programa.

Se trata de un programa basado en un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social porteño y cooperativas --muchas de ellas integrantes de movimientos populares como Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha, la CTA--. El proyecto que elabora la Ciudad, del que trascendió un borrador, explicita que que su primer objetivo es "desintermediar" el pago a los trabajadores. En los movimientos sociales aclaran que los pagos están bancarizados y que el verdadero fin es licuar la organización social.

La cooperativa a la que pertenece Avalos realiza dos tipos de trabajos de limpieza urbana: por un lado, tiene recorridos en el microcentro porteño y Balvanera. Por el otro, hacen recolección de basura en los barrios populares, como el Bajo Flores y la Villa 31. Trabajan de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, por un salario de 19 mil pesos.

“Los trabajadores hoy están contratados con convenios anuales. Hace 15 años que vienen con esta modalidad, haciendo mantenimiento de plazas, veredas y parques, pero ahora el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de María Migliore quiere reducir el plazo de los convenios, pasando de anuales a trimestrales, y mandar a los trabajaores a hacer emprendimientos productivos”, explicó Walter Córdoba, de Somos Barrios de Pie.

En las organizaciones plantean que no ven en el cambio propuesto por Desarrollo Social, una intención real de sostener los puestos de trabajo. “Por empezar, son 2500 compañeros que hoy realizan sus tareas en la calle. Para que pasen a emprendimientos productivos el gobierno debería darles los espacios físicos: galpones, talleres o centros de comercialización, pero no ha dispuesto nada. ¿Dónde van a trabajar y con qué herramientas?”, pregunta Córdoba.



En este sentido señalan que el Programa Veredas Limpias está sufriendo un fuerte recorte de herramientas, insumos y uniformes. “Vienen ajustando todos los programas sociales, de forma sistemática. Por eso venimos reclamando un encuentro con las y los funcionarios para abrir una mesa de diálogo", agregó el referente.



Avalos señaló, por su parte, que sostener el programa de limpieza urbana "fue una larga lucha y no vamos a permitir perder estos puestos". Su cooperativa, Mariano Moreno, es integrante del FOL. "Empezamos en el 2008, con 5 compañeros, y hoy en la cooperativa somos 200, pero que venimos de ajuste en ajuste. El salario nuestro cayó, hoy es muy bajo, pero no es un plan social. Con esto que quieren hacer retrocedemos, tanto que Cambiemos habla contra los planes".

"Siempre la pelea fue por pasar a planta permanente, para tener un trabajo genuino. La molestia es muy grande, además, porque a los pechitos amarillos (las cuadrillas que dependen de referentes PRO) no los tocan. Quieren sacarse de encima a los trabajadores organizados que no les responden políticamente. Pero vamos a defendernos. De un día para el otro no vamos a tirar años de lucha, ni a permitir que nos reconviertan en un plan social."