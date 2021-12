Alan Leguizamón, el novio de Nancy Videla, la mujer que fue hallada asesinada en una casa de Ingeniero Budge, aseguró que el dolor que vive “es inmenso” porque no esperaban encontrarla de “la forma más horrenda”. También dijo que no conocía a Damián Lezcano Mendoza, el hombre de 70 años que fue detenido por el femicidio.

"El dolor que llevamos todos es inmenso porque no era la forma que queríamos encontrarla. Esta es la forma más horrenda. Lo único que voy a pedir es justicia", señaló Alan Leguizamón, pareja de Nancy.

En diálogo con la prensa, añadió: "Estoy conforme con la justicia porque la encontraron, pero no queríamos que sea así. Me llevo lo mejor que viví con ella. Con Nancy era vivir el presente y buscar un futuro juntos".

Al ser consultado acerca de la relación de Nancy con Lezcano Mendoza, el novio dijo que nunca había escuchado de él. "No sé el vínculo que tenía con ella ni por qué lo pudo hacer porque no lo conozco. Las amigas me fueron diciendo algo estos días y anoche me fui enterando de la forma que él actuaba con los inquilinos que están ahí", agregó.

"Están hablando las amigas para ver qué van a hacer para pedir justicia", expresó, tras lo cual se confirmó que se realizará una marcha en la tarde de este viernes.

Nancy, de 31 años, había sido vista por última vez el viernes pasado cuando salió de su trabajo en Palermo y hacia su casa en Villa Albertina, donde iba a merendar con su novio. Sin embargo, nunca llegó al domicilio y dejó de responder los mensajes por lo que la pareja radicó la denuncia el domingo por la mañana.

El cuerpo de Nancy fue encontrado ayer por la noche luego de un llamado anónimo al 911 en el que advertían que debía ser investigado el domicilio de Bucarest 2531, Ingeniero Budge.