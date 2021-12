El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que si gana este domingo el Mundial de Fórmula 1 capturará un inédito octavo título en la categoría reina, no considera que éste se convierta en el momento más importante de toda su carrera. "Sería especial por el equipo, por todo el mundo ahí dentro, porque a mitad de temporada algunos ya nos habían borrado; así que si lo logramos sería tremendo, por el enorme esfuerzo efectuado por todos, en lo que ha sido, sin duda, una auténtica montaña rusa emocional", manifestó en la conferencia de prensa previa al inicio de los entrenamientos.

"No gasto energías en pensar en que el Mundial se pudiese decidir por un accidente o en cosas así. No puedo controlar lo que se esté comentando, lo que digan o piensen otras personas. Yo vengo aquí a intentar ganar y a hacerlo lo mejor posible. No gasto energías en pensar en que el Mundial no se decidiese de forma limpia", continuó Hamilton, doce años mayor que su rival, Max Verstappen, que aspira a su vez a ganar su primer título en la división de honor del automovilismo: algo que logrará si queda por delante del inglés -o si ninguno puntúa- en el Gran Premio de Abu Dabi, que decidirá el certamen.

El campeonato se ha decidido 28 veces en la última carrera. Pero hacía 47 años, en concreto, que no llegaban dos pilotos empatados a la última prueba. Fue en 1974, cuando el brasileño Emerson Fittipaldi y el suizo Clay Regazzoni llegaron con los mismo puntos al Gran Premio de Estados Unidos, que decantó el Mundial a favor del piloto paulista, que se proclamó doble campeón mundial en aquella ocasión.

"Este es otro Mundial más, no lo miro como el más importante; yo me centro en salir a ganar", apuntó el inglés; que opinó que con miras a nuevas controversias: "Ojalá que los comisarios no sean necesarios esta vez y que tengamos una buena carrera; yo estoy aquí para hacer mi mejor carrera posible", declaró Hamilton, que admitió que en el "fragor de la batalla, todos" arriesgan a veces mucho más de lo debido. "Los pilotos de Fórmula Uno estamos algo locos a veces, porque vamos siempre a tope; y a veces tomamos decisiones arriesgadas", apuntó el séptuple campeón mundial inglés este jueves en Abu Dabi.

Lewis Hamilton y Max Verstappen, en la conferencia de prensa previa a los ensayos.

En el mejor momento de su carrera

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), también evitó centrarse demasiado en posibles conjeturas acerca de la resolución del Mundial no sólo más emocionante, sino también más tenso, de los últimos años. "Que haya tensiones no quita para que me divierta, claro que me divierto", comentó 'Mad Max', que en su país está provocando el mismo efecto que el que se desató en España con los primeros grandes éxitos de Fernando Alonso, la 'alonsomanía', durante los mejores años del doble campeón mundial asturiano. "Ahora, después de Arabia me quedé un par de días en Dubai, celebrando con amigos el cumpleaños de mi novia. Hay tiempo para festejar cosas, también. La Fórmula 1 es importante, pero hay muchas más cosas en la vida", opinó.

"Sé lo que pone el código deportivo, no hace falta que nos lo recuerden cada fin de semana"; respondió, al ser preguntado al respecto, el neerlandés, el más joven de la historia en ganar una carrera de F1: el Gran Premio de España de 2016, que se anotó en el circuito de Monmeló (Barcelona) con 18 años. Sin embargo, si se coronase el domingo, no se convertiría en el más joven campeón. Ese honor, que le correspondería si lo hubiese conseguido el año pasado, lo sigue teniendo el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que ganó el primero de sus cuatro títulos (todos con Red Bull) en 2010 -precisamente en Yas Marina-, cuando tenía 23.

Verstappen, durante las prácticas en Yas Marina, Abu Dabi.

Acerca de si está preocupado por que este Mundial se pudiera decidir por decisiones que tuviesen que tomar los comisarios, Verstappen opinó que "han pasado muchas cosas controvertidas este años; y es lo que es". "No puedes hacer nada; queremos ganar en la pista, los dos queremos ganar así; no queremos que se tomen decisiones controvertidas", apuntó, al respecto, el nuevo gran ídolo de los Países Bajos.

"Hay cosas que parece que están permitidas para unos pilotos y no lo están para otros. Pero no estamos para darle vueltas a estas cosas, ni creo que sea necesario que Lewis y yo nos tuviéramos que sentar juntos a discutirlas. Nosotros estamos aquí para ganar y darle un buen espectáculo al público. Es maravilloso que la carrera la vayan a dar en abierto, tanto en el Reino Unido como en Países Bajos. Ojalá la vea mucha gente", concluyó.

El más rápido en Yas Marina

Hamilton fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Abu Dabi -el último del campeonato-, en Yas Marina, donde el neerlandés Max Verstappen -líder del Mundial de F1, con los mismos puntos (369,5) pero con un triunfo más que el anterior- marcó el cuarto tiempo.



Hamilton cubrió, en su mejor vuelta, los 5.281 metros de la recién 'retocada' pista de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 23 segundos y 691 milésimas, 343 menos que el francés Esteban Ocon (Alpine) y con 392 de ventaja sobre el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas; en una sesión que arrancó de tarde y concluyó de noche en la que Verstappen marcó el cuarto tiempo, a 641 milésimas del británico.

El segundo entrenamiento acabó unos segundos antes de lo previsto al ondearse la bandera roja a causa del accidente, sin mayores consecuencias físicas, del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que se retirará de la F1 después de la carrera del domingo.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación que ordenará la parrilla de salida de la carrera del domingo, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros.

Un bono de 4 millones

Unos cuatro millones de euros son los que pone en juego este domingo sobre la pista de Abu Dabi Hamilton. Un bonus que el inglés se ha llevado en seis de las últimas siete temporadas y que sirve de impulso económico al piloto inglés, el mejor pagado de largo del campeonato.



Hamilton percibe unos 49 millones de euros por temporada, según lo que firmó antes del comienzo de este campeonato con el equipo alemán, pero se lleva también un pellizco en concepto de bonus, que compensa el hecho de que no exista 'prize money' en este deporte por Gran Premio ganado. Ni siquiera lo hay para el piloto que se lleva el campeonato del mundo. Todo el dinero que perciben los pilotos lo hacen a través de la relación contractual con su equipo, además de los patrocinios personales.

El piloto de Stevenage, junto a su sueldo, tiene una serie de primas en función de las carreras que gane y si consigue el título a final de temporada o no. Tras conquistar su séptimo título en 2020, según Forbes, Hamilton reclamó 4 millones adicionales que este año pone en peligro por el empuje de un Verstappen que está muy lejos de las cifras del británico y se embolsa 23 millones de euros como salario base por temporada y que, con todas las primas del año, podría incrementar hasta 37 millones.