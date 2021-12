5 - IMPERDONABLE

(The Unforgivable/Reino Unido, 2021)

Dirección: Nora Fingscheidt

Guion: Sally Wainwright, Peter Craig, Hillary Seitz y Courtenay Miles

Duración: 113 minutos

Elenco: Sandra Bullock, Viola Davis, Rob Morgan, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Aisling Franciosi y Richard Thomas

Estreno en Netflix

Pasan muchas cosas en Imperdonable, la segunda película producida y protagonizada por Sandra Bullock para Netflix luego de la muy exitosa Bird Box: a ciegas (2018). Tantas cosas pasan (en su mayoría malas), que cuesta no pensar que el formato serie –con más flexibilidad para el desarrollo de los personajes y las relaciones entre ellos y con sus pasados– hubiera sido mucho más adecuado. A fin de cuentas, como una serie de tres episodios, emitidos en 2009, fue concebido originalmente este relato acerca de una mujer que sale en libertad condicional luego de dos décadas tras las rejas y se encuentra con que la reinserción es mucho más compleja de lo que imaginaba. Con varios directores involucrados en la etapa inicial (entre ellos Christopher McQuarrie, habitual colaborador de Tom Cruise) y Angelina Jolie sonando para el rol protagónico, Imperdonable no puede despojarse de su origen episódico, con sus múltiples tramas apretujándose como pueden en las casi dos horas de metraje.



Si el regreso a la vida de los ex presidiarios es difícil, para alguien que cuyo prontuario incluye el asesinato de un policía es peor. Mucho peor. A Ruth (Bullock) la rechazan en todos los trabajos por presión de las fuerzas y la insultan en la calle los viejos compañeros del oficial asesinado durante el intento de desalojo de ella y su pequeña hermana Katie de la casa familiar. Con Ruth en la cárcel y los padres fallecidos, Katie fue dada en adopción. Ante la certeza de que querrá saber de ella, una de las condiciones para su libertad condicional es no buscarla. “Siempre serás una mata-policías”, le dice el oficial a cargo de vigilarla y quien funciona como pilar moral y ético del film. Así arranca lo que todo indica que será una película sobre segundas oportunidades, especialmente luego de la aparición de un potencial interés romántico (Jon Bernthal, de The Walking Dead) en la planta de procesamiento de pescado donde, finalmente, consigue empleo.

La realizadora Nora Fingscheidt se mueve con seguridad en el terreno del drama personal en un contexto de clases bajas y precarizadas, retratando un universo laboral gris donde cada quien sobrevive como puede. Pero las cosas se complican cuando vayan creciendo las subtramas. Está la familia dueña de la casa donde vivieron las hermanas y que ella visita para descubrir que, oh casualidad, el padre (Vincent D’onofrio) es un abogado que dedica gran parte de su tiempo a trabajos ad honorem y está dispuesto a ayudarla, movido por una mezcla de altruismo y necesidad narrativa. Por ahí también anda la familia actual de esa hermana menor (que hoy tiene 25 años) que, desde ya, no quiere saber nada con un reencuentro. El último pilar tiene a la parentela del oficial asesinado creyendo a pies juntillas que el castigo impuesto por la Justicia no es suficiente. Tres ejes que avanzan por separado y tienden a confluir sobre el final. Como mandan los tiempos algorítmicos, Imperdonable tiene un poco de todo: redención, nobleza, venganza, disfuncionalidad, la inevitable vuelta de tuerca que resignifica todo lo anterior. Tiene, también, el retrogusto de una película hecha de retazos.