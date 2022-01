La causa donde se investiga la Gestapo antisindical y la operatoria de una mesa judicial bonaerense para armar causas no se tomará vacaciones. El juez Ernesto Kreplak dispuso habilitar la feria para continuar con el expediente y, mientras dispone nuevas medidas, ya recibió los primeros cuestionamientos de uno de los imputados, el exjefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, que lo recusó y además anticipó que planteará que se inhiba con una estrategia ya conocida: que la causa pase al Comodoro Py. Tanto él como el exjefe de gabinete de los espías Darío Biorci, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, presentaron abogados. A la vez, fueron aceptados como querellantes por el juzgado, hasta el momento, el dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina, su hijo Cristian y Horacio Homs, dueño de Abril Catering, a quien se señalaba como presunto testaferro.



Kreplak no tardaría en resolver el planteo de recusación de De Stéfano, quien intenta endilgarle vinculación con La Cámpora y le dice que es incompetente y debió haberse apartado. Le anuncia que pedirá su inhibitoria al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en Comodoro Py, quien tiene a cargo la megacausa de sobre el espionaje en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, donde la Cámara Federal (con votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi) dijo que no existía una plan ni una organización permanente para hacer inteligencia ilegal, sino que el espionaje a políticos (propios y ajenos), sindicalistas, organizaciones, representantes eclesiásticos, periodistas y presos, corrió por cuenta de un grupo de espías cuentapropistas conocidos como Super Mario Bros. En ese expediente De Stéfano fue uno de los beneficiados con falta de mérito. Mientras tanto, Krpelak dispuso peritar la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración los celulares y computadoras que fueron secuestrados en los allanamientos de la última semana. El único lugar que queda pendiente de revisar, porque no había autorización, es el despacho de Allan en el Senado provincial.

Entre los abogados presentados, por Villegas asumió la defensa Marcelo Rochetti, exjefe de gabinete de Cristian Ritondo, también exjefe de Seguridad de Boca. A Biorci lo defiende Juan Pablo Vigliero, el mismo letrado que a su cuñada, Silvia Majdalani, la exseñora ocho en la AFI, en las causa sobre espionaje ilegal que fueron mudadas a los tribunales de Retiro. Garro y Allan comparten abogado: Fabián Améndola. De Stéfano es defendido por Hernán Giuntini y Germán Balaz.

Por el momento, el foco del expediente está puesto en el armado de causas específicamente contra el "Pata" Medina, quien fue detenido a los tres meses de la reunión en la sede del Banco Provincia que motivó la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la que se abrió la investigación penal la semana pasada tras el hallazgo de un video. En aquel encuentro fue que Villegas dijo la frase: "Créeme que si yo pudiera tener --y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-- una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Fue frente a empresarios de la construcción, el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, el senador Allan, el intendente Garro, el exmininistro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante, y en compañía de tres hombres de la AFI (Biorci, De Stéfano, y el exdirector operacional de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra).



En la conversación Villegas plantea que era una decisión de los gobiernos "nacional, provincial y municipal" de "resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la Uocra" para lo cual les explica a los presentes como armarán las causas judiciales. "Necesitamos preconstituir elementos", les dice. "Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas". Sobre Medina en particular, De Stéfano planteó que había que "complicarle la vida", provocarlo y filmarlo.

La maniobra que incluía presentaciones de cartas de los empresarios ante la cartera laboral, la eventual provocación, la denuncia judicial y posterior detención "se advierte de manera exacta en el caso de Medina, a quien de hecho la primera causa por supuesta coacción se la abren a los 15 días de la reunión, por lo que estuvo detenido 90 días; luego se sumaron tres causas más y otras detenciones por asociación ilícita", explica el abogado del dirigente, César Albarracín.

En el video completo se puede observar como los empresarios son instruidos con lujo de detalles sobre cómo actuar, se les da un instructivo para hacer las cartas y como cómo convertir los reclamos laborales en delitos como extorsión y amenazas. Otros tramos de la conversación dejan claro que se trata de una política general antisindical, incluso Villegas hablan de quitarles derechos a los trabajadores estatales. Algo que tendrá que resolver el juez es cómo encamina la investigación: si el hecho eje es la reunión en el Bapro y sus efectos o es una prueba crucial de que existió un plan sistemático o una concertación clara para una persecución a través del uso de causas judiciales.

Para mayor complejidad, todo indica que hoy se presentará Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli en la provincia, para pedirle a Kreplak que investigue otro ángulo y alcance de la mesa judicial, también enfocada en dirigentes políticos. Entregará audios que pertenecerían al subcomisario Hernán Casassa, quien participó de allanamientos al propio Pérez y a empresas y propiedades del exgobernador Scioli. En los audios, revelados por Página/12, está la descripción exhaustiva de una mesa judicial con epicentro en Asuntos Internos de la Policía de la provincia, que incluso tenía acceso a informes, por ejemplo de Nosis, y la mención precisa de la exgobernadora y actual diputada, María Eugenia Vidal, del ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo, del ex jefe de gabinete Federico Salvai y del Procurador Julio Conte Grand. Este último es aludido, sin nombre, en el video de la Gestapo antisindical. Respecto de él hay denuncias sobre armado de causas y distintas formas de persecución desde 2020 que fueron presentadas por el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, pero que hasta ahora no avanzaron.