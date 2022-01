En las efemérides del 6 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1918. Dos meses después de la Revolución Rusa, se funda el Partido Comunista de la Argentina. Surge de una escisión del Partido Socialista. En 1968, el día del cincuentenario de su fundación, una fracción de tendencia maoísta rompe con el PC y funda el Partido Comunista Revolucionario, liderado desde entonces, y hasta su muerte en 2019, por Otto Vargas.

● 1943. En Mar del Plata nace Osvaldo Soriano. Uno de los novelistas más populares de la Argentina, destacó en el diario La Opinión. Publicó su primera novela Triste, solitario y final, en 1973 y debió exiliarse. Regresó en 1983, con sus siguientes libros, No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno, convertidos en best-sellers. Más tarde llegaron A sus plantas rendido un león, Una sombra ya pronto serás, El ojo de la patria y La hora sin sombra, además de colecciones de relatos como Artistas, locos y criminales y Cuentos de los años felices. Participó de la creación de PáginaI12 y escribió en el diario hasta su muerte, el 29 de enero de 1997.

● 1946. En Cambridge nace Syd Barrett, uno de los miembros fundadores de Pink Floyd y símbolo del rock lisérgico. Participó de los dos primeros discos de la banda, The Piper at The Gates of Dawn y A Saucerful of Secrets. Dejó el grupo por sus problemas con las drogas e intentó una carrera solista. Murió en 2006, a los 60 años.

● 1949. En Arizona muere, a los 59 años, el cineasta Victor Fleming. Fue el director que se terminó haciendo cargo de Lo que el viento se llevó, por lo cual ganó el Oscar, en 1939. El mismo año se estrenó otro clásico dirigido por él: El Mago de Oz.

● 1993. Víctima de HIV, muere Rudolf Nureyev. Uno de los más famosos bailarines clásicos, tenía 54 años. Desertó de la URSS en 1961, cuando pidió asilo en Francia. Formó una pareja legendaria con Margot Fonteyn.

● 1993. Dizzy Gillespie, uno de los grandes trompetistas de la historia del jazz, muerte a los 75 años en Englewood, Nueva Jersey. Había nacido en Cheraw, Carolina del Sur, en 1917. Colaboró con Charlie Parker y en 1956, un año después de la muerte del saxofonista, visitó Buenos Aires, donde grabó con Osvaldo Fresedo. Volvió a la Argentina en otras tres ocasiones.

● 2002. La convertibilidad llega a su fin después de casi once años de paridad cambiaria. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, establece el valor del dólar en $1,40. La devaluación acarrea un fuerte aumento, sobre todo en productos importados.



● 2017. Fallece Ricardo Piglia, a los 75 años. Fue el autor de novelas como Respiración artificial, La ciudad ausente, Plata quemada y Blanco nocturno; ensayos como Crítica y ficción, Formas breves y El último lector; y relatos reunidos en La invasión y Nombre falso.

● 2021. La democracia estadounidense afronta un hecho sin precedentes en su historia: la toma del Capitolio. Una turba de seguidores del presidente Donald Trump irrumpe en el edificio del Congreso mientras se llevaba a cabo la sesión que consagraba a Joe Biden como nuevo mandatario. Azuzados por el propio Trump, bajo la creencia de que se había consumado un fraude en las elecciones de noviembre, los manifestantes asaltan el Capitolio y chocan con la policía. Hay cinco muertos y decenas de heridos y detenidos. Entre los asaltantes hay miembros de grupos de extrema derecha, como QAnon y Proud Boys, e incluso flameean la bandera de la Confederación, un símbolo racista y supremacista. Uno de los detenidos es un sobrino de Guillermo Walter Klein, miembro del blqoue civil de la dictadura argentina. Trump afronta un inédito segundo juicio político (el anterior había sido por la trama rusa, justo antes de la pandemia), del que es absuelto en el Senado después de haber dejado el poder. En el medio, Biden asume sin la presencia del magnate, cuyo acceso a las redes sociales quedó vedado desde lo que se considera un intento de golpe de Estado.

Además, es el Día de Reyes.