Hace unos días, el Ministerio de Economía de la Nación informó que en el acumulado del 2021 la recaudación fue de $11.004.880 millones, un 66% por encima de lo alcanzado en el 2020 y equivalente a un alza real de casi el 12%.

Impulsados principalmente por la apertura de las restricciones tras un año de restricciones por la pandemia, el IVA, Ganancias, el Derecho a las Exportaciones y la Seguridad Social producto de los incrementos salariales y el mayor volumen de trabajo registrado encabezaron ese crecimiento en la recaudación.

A nivel provincial la cosa no fue muy distinta, el Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, le contó a Salta/12 que el crecimiento fue del 80%, y totalizaron unos $42.000 millones, solo en cuanto a la recaudación de Rentas. Pero recordó que es muy difícil comparar el 2021, año de una casi normalidad en el movimiento económico, con el 2020, que sufrió un parate casi total a nivel mundial.

“Empezamos el año medio bajo, pero después fue subiendo hasta septiembre, y a partir de octubre comenzó a asentarse pero sosteniendo números positivos y por encima de la inflación”, detalló el funcionario, para quien en la proyección a este año el crecimiento podría llegar al 46%, “hemos presupuestado poco más de $60.000 millones y estimamos que vamos a seguir creciendo pero no al mismo ritmo que lo que sucedió en el 2021 debido a que vamos a comparar con valores mucho más coherentes”.

Entre otros motivos, la firma del Consenso Fiscal 2020, que se aplicó en el 2021, permitió incrementar los topes para la Actividad Financiera, que la gestión Sáenz la llevó del 5,5% al 8%, “eso nos apoyó fuerte el crecimiento”. Ese rubro representa casi el 25% de la recaudación de Actividades Económicas de la provincia, los otros grandes rubros son el comercio y la actividad industrial, en total, superan el 75% de lo que se recauda anualmente.

El Consenso Fiscal 2022 rubricado el pasado 27 de diciembre por el gobernador, ya puso un tope del 9% a esas alícuotas, aunque desde economía ya adelantaron que en Salta no se moverá, “seguiremos con todas las alícuotas del 2021”, indicó Dorigato, que destacó que encontraron alivio en cuanto a esa decisión por parte del Ejecutivo nacional y que la misma “genera seguridad jurídica para todos, porque el contribuyente sabe cuál será la alícuota y no se encontrará con sorpresas”.

Con respecto a lo sucedido en el Congreso cuando la oposición no dio su aval para aprobar el Presupuesto Nacional de este año, el secretario de Ingresos Públicos explicó que no influenciará sustancialmente ya que en los puntos clave, como Bienes Personales, se logró realizar una reforma que “beneficiará a una gran parte de la población que ya no se verá alcanzada, pero esa pérdida en la recaudación se compensa con el aumento a la porción que más gana y que tiene bienes en el exterior”. Cabe recordar que Ganancias y Bienes Personales son los dos rubros que más impactan en la coparticipación.

“En donde sí impacta la no aprobación del presupuesto es en todo lo que son las obras públicas nacionales y los recursos discrecionales, que estaban aseguradas en ese proyecto y ahora el gobernador deberá gestionarlas una por una para concretarlas”, acotó.

La recaudación nacional

La mayor parte de lo que recaudó la AFIP durante el 2021 provino del IVA, que significó el 29,5% del total. Ese impuesto arrojó una mejora nominal anual del 70,2% (14,5% real), reflejando de esa manera una recuperación de la actividad económica tras la debacle que produjo la llegada de la Covid-19 a las economías del mundo durante el año previo.

Ganancias también hizo su aporte con el 21,3% y un alza del 59,9% (8% real) respecto del 2020. Los Derechos de Exportación (retenciones), mostraron un salto del 148,5% (69,7% real) a raíz de la suba en el precio de los commodities y niveles de exportaciones récord para la última década. Esta fuente de ingresos significó el 8,8% del total.

A su vez, la recaudación de diciembre estuvo motorizada fundamentalmente por el incremento de los tributos del Comercio Exterior y de los recursos de la Seguridad Social, que desde el Ministerio de Economía lo asociaron al proceso de recuperación de los salarios “y la recuperación del empleo registrado". En 2021, entre los aportes personales y las contribuciones patronales concentraron más del 20% de la recaudación, con aumentos del 53,2% (2,8% real) y 57,2% (5,5% real), respectivamente.

Desde esa cartera, destacaron que la recaudación de diciembre alcanzó para el mismo período el máximo valor a precios constantes de los últimos cuatro años, ubicando la recaudación acumulada al cierre del año en niveles superiores a los de pre-pandemia.