Las aguas agitadas por el conocimiento de la "Gestapo" antisindical que operó durante el macrismo están muy lejos de calmarse. Omar Plaini, titular del gremio de Canillitas y senador provincial del Frente de Todos, afirmó que el sindicato “fue víctima de la mesa judicial que hoy sale a la luz”, al referirse a la denuncia que involucra a funcionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.

El dirigente gremial aseguró que durante el gobierno de Juntos por el Cambio "hubo una metodología", evidenciada con "el video en el que el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, dice conformar una Gestapo" para perseguir a los gremios. En este sentido, Plaini recordó el allanamiento y la intervención que sufrió el gremio en julio del 2017 (arribaron al gremio 150 gendarmes y diez carros de asalto), días después de la fecha en que ocurrió la reunión que fue grabada y que permitió conocer el plan estratégico de persecución a la actividad sindical en el país durante el macrismo.

"Ese hecho fue el comienzo de un intento de disciplinamiento del movimiento sindical argentino porque era una causa que ya había prescripto y ellos cambiaron la carátula, fuimos intervenidos y despojados del sindicato pero no pudieron sostenerlo y salimos libre de culpa y cargo”, señaló el titular de Canillitas. "Para ellos, el mejor sindicato es el que no existe. Y mientras tengamos sindicatos fuertes no van a poder con el movimiento", remarcó.



Sobre las expresiones del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en torno a una "Gestapo" antisindical, Plaini consideró que "no se pueden aceptar" y que quienes participaron de la reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia "deben dar explicaciones", al igual que por la presencia de Juan Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra, los tres altos mandos de la AFI.