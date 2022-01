TEATRO

Mujeres en el baño

Partiendo de la famosa pregunta “¿qué hacen tanto tiempo las mujeres en el baño?”, se despliega un universo en el cual cinco mujeres exponen sus fantasías, se transforman en estrellas de rock, recitan reggaeton, cantan, se tocan, se divierten, se cuestionan y bailan en un espacio en constante mutación. Cinco manifiestos desbocados acerca del cuerpo, los mandatos sociales, las relaciones, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Un baño que siempre vuelve a ser lo que es: un espacio habitado por la fantasía y el deseo, la búsqueda y la fatalidad, la humanidad en todas sus formas. A una decada de su estreno, vuelve a escena el clásico creado y dirigido por Mariela Asencio en una nueva versión. Con Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Iride Mockert y Esther Goris.

Viernes y sábado a las 22, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1800.

Una casa llena de agua

En plena década del ‘90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto. Milena despliega un universo que tiñe sus formas de sentir y de pensar: el fondo del mar y los seres que lo pueblan. Regresa la obra de Tamara Tenenbaum, con dirección de Andrea Garrote, en este caso al habitual escenario estival del indie teatral en ascenso, el teatro Metropolitan. El diseño de escenografía e iluminación es de Santiago Badillo y música original de Federico Marquestó. Con Violeta Urtizberea.

Viernes a las 22.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $1800.

MÚSICA

La vida es una misión secreta

Junto con “Aerolíneas federales” y “Jericó”, son los tres temas inéditos que el Indio Solari presentó –apareciendo desde la pantalla– el pasado 11 de diciembre junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el Estado Único de La Plata. Las letras fueron subidas casi inmediatamente a las redes pero recién en estos días, casi un mes después del show, finalmente se las puede escuchar en el activo You Tube oficial del Indio, donde se han dado a conocer shows en vivo de Solari solista o al frente de los Redondos, e incluso algunos inéditos perdidos en el tiempo, como los clásicos regrabados del grupo que terminaron fuera de Luzbelito. Sumando estos tres flamantes inéditos a los emocionantes “Rezando solo” y “Encuentro con un ángel amateur”, estrenados en el show online A los pájaros de Los Fundamentalistas, ya hay medio disco nuevo del Indio, un imaginario sucesor de El ruiseñor, el amor y la muerte (2018), su último trabajo solista.

Lechuzas amigas

Como músico y compositor lúdico, Antü ya era conocido por liderar Maniac Mantu, un raro proyecto de pop experimental que contó con la participación de Daniel Melero y que editó tres discos antes de su disolución en 2020. Como productor, por su parte, ha trabajado con artistas como Lujo Asiático, Luciana Tagliapietra, Lu Glass, El Asesino del Romance y El Mundo Imaginario. Pero ahora, y aprovechando los primeros desvelos de la cuarentena, se puso a desempolvar su proyecto solista y lo está adelantando con este usingle ensoñado y pandémico, que ya se puede escuchar en plataformas digitales y que inaugura una etapa mucho más orientada a los sintetizadores y la electrónica introspectiva, que encontrará su culminación en Cuerpografía, un disco que se espera completo para este 2022.

ONLINE

Peacemaker

HBO Max acaba de estrenar los tres primeros capítulos de la nueva creación de James Gunn, secuela directa de El escuadrón suicida versión 2021, con guion del realizador y una gran mayoría de los capítulos dirigidos por él mismo. El protagonista, encarnado por John Cena, es, como el título lo indica, el súper ¿héroe? menos impoluto: violento, un poco bruto y chauvinista al mango, su idea para “pacificar” la sociedad es básicamente arrasar con todo y preguntar después. No es casual que su padre (interpretado por el ex T-1000 Robert Patrick) sea un supremacista rancio y radical. La misión es compleja y Peacemaker no estará solo. Huelga decir que no se trata de una serie amigable con los más pequeños –aquí hay violencia y sexo y malas palabras por doquier– y Gunn vuelve a explotar el costado más trash de la cultura pop contemporánea, musicalizando intermedios y peleas con lo menos prestigioso del metal ochentoso. Los cinco episodios restantes llegarán puntualmente todas las semanas.

La periodista

“Una dedicada periodista se enfrenta a poderosos enemigos en su incansable búsqueda por descubrir la verdad sobre un escándalo de corrupción gubernamental”. Netflix continúa apostando fuerte a las producciones llegadas de Asia y, como destaca la acotada sinopsis, la serie japonesa protagonizada por Ryoko Yonekura (la misma de Doctor X) posee todos los condimentos del thriller conspirativo. En cada episodio, la intrépida redactora de un diario de Tokio deberá desafiar fuerzas mucho más poderosas que ella, destapando ollas y presentando su infame contenido al público. Casi siempre estará en juego su reputación y, en más de una oportunidad, su propia vida. Basada en la película homónima de 2019.

CINE

Hoy se arregla el mundo

Después de casi dos años de retraso causado por la pandemia, el nuevo largometraje de Ariel Winograd (Vino para tomar, El robo del siglo, Mamá se fue de viaje) llega a las salas de cine con aspiraciones de éxito popular. Como suele ser la costumbre de la casa, se trata de una película con mucho humor, aunque los componentes dramáticos no son nada menores. En la pantalla, la ex de El Griego (Leonardo Sbaraglia), un productor de talk shows que conoció épocas mejores, acaba de morir en un accidente, y el hombre debe hacerse cargo de ese retoño de nueve años al cual nunca le prestó demasiada atención. El descubrimiento de que Benito (el debutante Benjamín Otero) no es su hijo biológico es el punto de partida de una investigación casi detectivesca, mientras los candidatos de la paternidad biológica van y vienen. Buddy movie, película de crecimiento por partida doble y comedia de situaciones varias, el nutrido reparto de figuras incluye a Natalia Oreiro, Diego Peretti, Soledad Silveyra y Gerardo Romano.

Scream

Con el doblete La nueva pesadilla (1994) y Scream (1996), Wes Craven, uno de los directores más talentosos dentro del terreno del terror, le dio una vuelta de tuerca al slasher, el subgénero de loco suelto despanzurrando gente a diestra y siniestra, incorporando la autorreflexión y los meta-relatos como parte esencial del caldo narrativo. La nueva Scream, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, acaba de aterrizar en salas de cine y continúa la saga del asesino de máscara blanca, retomando los acontecimientos de Scream 4 una década más tarde. Ahora es otro imitador homicida el responsable de la sangría, y en el reparto vuelven a brillar Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.

TV

Alguien en algún lugar

La comediante estadounidense Bridget Everett, “una provocadora de cabaret alternativo”, según su propia definición, encabeza el reparto de esta nueva serie que debuta hoy a la noche en la señal HBO. Everett es Sam, una cuarentona con una notable voz que nunca ha sido descubierta. Por nadie. El nihilismo del relato, recubierto por varias capas de humor, queda explicitado ya en el primer episodio, cuando le responde a su mejor amigo, en medio de una crisis de órdago, “ya pasamos los cuarenta y nunca ocurrió. No ocurrió para ti, no ocurrió para mí. Y eso es porque nunca va a ocurrir”. A lo largo de siete episodios de media hora, Sam intentará impedir el divorcio de su hermana y proteger a su padre de las inclemencias del mundo, incluido el alcoholismo de su esposa. Basada en parte en experiencias de la propia actriz, la historia contiene varios momentos musicales en los cuales vuelve a demostrarse el enorme poder de las melodías y las letras que las acompañan.

Domingos a las 22.30, por HBO.

La fortuna

El realizador chileno-español Alejandro Amenábar (Tesis, Abre los ojos, Los otros) se embarcó en un proyecto bilingüe para la cadena Movistar, que aquí podrá verse a partir de hoy en la señal AMC. El título de la miniserie proviene de un barco de la corona española hundido a comienzos del siglo XIX, que un equipo de submarinistas con fines de lucro encabezado por un tal Frank Wild (Stanley Tucci) recupera del fondo del mar, con su ingente tesoro en monedas de oro y otras maravillas. El joven diplomático Álex Ventura (Álvaro Mel) será el encargado de la difícil recuperación del botín, apoyado por un abogado estadounidense (Clarke Peters) aficionado a las novelas de piratas.

Domingos a las 22, por AMC.