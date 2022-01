Luego de conocerse la noticia de un violento robo en un country de San Vicente, donde maniataron a toda una familia y cinco delincuentes le robaron 4 millones de pesos, habló Mónica, la mujer a la que re arrancaron las uñas.



Según confirmaron fuentes oficiales, los delincuentes ingresaron luego de hacer un pozo y romper un alambrado del barrio privado. Asimismo, al haber una fase de electricidad que no funcionaba, en la casa de las víctimas abrieron una ventana y desde allí los ladrones se metieron en la vivienda.

Cuando los cinco delincuentes sorprendieron a la familia en plena madrugada, tres de ellos se llevaron a Guillermo y otros dos se quedaron con Mónica y sus hijas en la habitación. En todo momento les pedían que entreguen los dólares y fue tal la violencia que al ver que no lo hacían le terminaron arrancando las uñas a la mujer.

“En un momento me preguntaron dónde estaban los dólares, yo les respondí que no tenía. Uno de ellos me dice ‘hermosas uñas nos vas a decir dónde están los dólares, no?’. Le respondí que no los tenía y me agarraron entre los dos y me sacaron una uña. Ahí le dije que tenía 1000 dólares en la cartera”, comenzó a contar la mujer.

Luego de semejante momento de violencia, el ladrón le dijo “Ya tenemos 1.000 dólares ¿y el resto?”. Asimismo, Mónica contó que los cinco estaban armados, amenazaron con dispararles pero que ninguno disparó dentro de la vivienda.