El fútbol no es para todos. En la Liga Profesional eso está claro. Si querés ver a River, Boca, Independiente, o a quien sea -salvo los dos o tres partidos que son gratuitos, ninguno de los equipos denominados “grandes”- tenés que pagar. En el fútbol del ascenso, la cosa parece ir por un camino similar, solo que, en estas instancias, si bien no hay que pagar, hay que tener la dicha de que el canal que tiene los derechos de transmisión de esas competencias -TyC Sports- vea favorable, o le sea rentable, pasar a tu equipo.

Pares TV, un medio alternativo de la ciudad de Luján, con un alcance de 11 km a la redonda, visibilizó tal situación con los equipos de su zona, Flandria y Luján, y vio de mucha utilidad empezar a cubrir los partidos de ambos clubes. Los vecinos fueron los primeros en agradecer la iniciativa, ya que muchas veces los encuentros son sábados o días de semana en horario laboral y no hay chances de ir a la cancha. Durante ocho años hicieron las transmisiones sin problemas, hasta que en 2019 empezaron a llegar intimaciones de la empresa Trisa, perteneciente al Grupo Clarín y Torneos y Competencias, y tuvieron que cesar con las transmisiones.

Lucía Maccagno, perteneciente a Barricada TV –primer canal popular que integra la grilla de TDA- advirtió esta historia y realizó el documental En la cancha, televisión comunitaria, fútbol y censura, como tesina final para graduarse en la carrera de Comunicación Social, y con el objetivo de visibilizar la situación cotidiana que viven los medios autogestivos frente a los tanques comunicacionales. “El caso de Pares, alrededor del fútbol, me pareció que era un ejemplo paradigmático para visibilizar cómo funcionan las empresas concentradas en nuestro país, y como un canal comunitario se tiene que enfrentar a esos monopolios constantemente”, explica la realizadora.

Pares TV, como se cuenta en el documental, tuvo que dejar de transmitir los partidos con imágenes por las constantes intimaciones que recibió de parte de Trisa. Al principio, la señal buscó ampararse en el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -Se garantiza el derecho al acceso universal (a través de los servicios de comunicación audiovisual) a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad-, pero no hubo mucho caso a eso y las cartas documentos se multiplicaron. “En el año 2019, en una situación de acoso constante, decidieron frenar porque había riesgo de tener un juicio económico con Trisa que, por más que a Pares le asista el derecho en la ley, si perdían iba a ser un riesgo económico que les a costar muchísimo afrontar”, dice Maccagno y amplía que no solo la lucha está en el amparo que se presentó para hacer respetar la ley, también existe “una resistencia que tiene que ver más desde lo sectorial y político, desde la militancia en la calle”.

No poder transmitir los partidos con imagen, representa un perjuicio para el canal y su audiencia. Por el lado de Pares, es una medida que afecta su grilla diaria y el contenido por el cual se fueron profesionalizando más, creciendo en espectadores y en herramientas para hacerlo mejor; por el lado de los vecinos, se ven afectados por no poder ver a sus equipos. Además, como se ve en el documental, Pares no solo cubre las actividades de fútbol, también se encarga de los eventos sociales de los clubes. “Eso le da un agregado y un plus de contenido y profesionalismo, que no tiene comparación con las coberturas que pueda hacer Trisa. Y a eso, también se le suma la calidad técnica que pudieron ir adquiriendo en todo este tiempo. El producto que logra Pares TV es un producto cuidado por la cercanía que tienen con las personas de esa localidad -dice Maccagno- Es una pantalla muy comprometida con el vecino y la vecina de Luján”.

Trisa es poseedor de los derechos, pero no pasa los partidos. Es decir: no los transmite ni los deja transmitir, porque entiende que desde el canal alternativo, con un alcance de 11 km, que tiene una antena barrial en el barrio de Jáuregui, hay una supuesta competencia desleal y que representa una amenaza para sus intereses. “Acá se trata de un derecho de las audiencias a acceder a ciertos contenidos. Pares no lo puede transmitir porque Trisa lo censura, pero al mismo tiempo esta empresa no considera rentable cubrir todos los partidos en la categoría en la que estaba Flandria hasta diciembre. Igual, tanto en la B Nacional como en la B Metro, la situación sigue siendo la misma: cubren cuando hay algún clásico o algún enfrentamiento que motiva interés por los equipos que se enfrentan, pero no transmiten la totalidad de los partidos. Y muchos ni siquiera los transmiten por el canal, sino que los derivan a las plataformas”, explica.

El equipo de Pares TV en acción, como en todos los partidos de Flandria o Luján. (Gianluigi Gurgigno)

En 2019 se organizó un “Pelotazo” frente a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reclamo por los derechos de las televisaciones partidarias, con el articulo 77 de la ley de medios como estandarte y se jugó un partido de fútbol en la calle, bajo el lema “fútbol contra la censura a los clubes de barrio”. Algunas imágenes de la protesta aparecen en el documental y se destaca la presencia de Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo. “Yo creo que TyC sports lo tiene el campeonato (en referencia a la B Nacional y B Metro) porque no tiene otra cosa. Aspiraría a tener el fútbol europeo, el fútbol local de primera división, que también está desprestigiado, y no el ascenso. En este tipo de campeonatos, donde sabemos que no hay un gran redito económico, yo daría libertades (…) No hay que cortar, hay que dar la posibilidad de que todo el mundo lo tenga”, dice Fernando Niembro en un pasaje del trabajo de Maccagno.

Al día de hoy, Pares sigue luchando para que se cumpla con lo que dice la ley. Sigue luchando para volver a transmitir los partidos de Flandria, en su regreso al Nacional B, sin necesidad de tener que poner una placa negra de fondo. “Esperamos que en definitiva, ni más ni menos, se cumpla con la ley. Que el estado aplique una ley que está vigente. Si bien Mauricio Macri, en su llegada al poder, vetó algunos artículos, en el que nosotros nos amparamos para poder seguir transmitiendo está vigente. Por lo cual, entendemos que más temprano que tarde, la justicia debería tomar cartas en asunto, observar y entender que estamos ajustados a la ley y que tenemos el derecho de poder transmitir y sobre todo las audiencias, a poder acceder a ese contenido que si no de otra manera no podría verlo”, dice Alejandro Schiaffino, integrante de Pares TV, sobre el final del documental.

El trabajo de Maccagno tuvo su estreno oficial a fines del 2021, en el marco del Festival Internacional de Documentalistas de Argentina (DOCA), pero su realizadora está con expectativas de poder hacer una función en Luján ni bien comience el campeonato del Nacional B. “Mi idea es aprovechar el inicio del campeonato de la Primera Nacional, ahora que Flandria ascendió nuevamente, y hacer una proyección en Luján, si se puede, y sino aprovechar esa fecha para subirlo y que esté disponible de manera gratuita para todos y todas los que lo quieran ver”, concluye.